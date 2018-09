REVELATIONS :

Justice militaire : Safiatou Lopez déferrée à la MACO

Selon nos informations, Safiatou Lopez a été déposée à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou après son audition, le lundi 3 septembre 2018, par un juge d'instruction. Selon son avocat, Me Silvère Kientarboum, Lopez est détenue à la MACO parce qu’il n’y a pas de place pour femmes à la MACA. Pour Me Kientarboum, «Elle est poursuivie pour complot et incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline ». En rappel, Safiatou Lopez a été interpelée le 29 août 2018 par la gendarmerie, pour son « implication possible dans une tentative de faire évader des détenus de la Maison d’arrêt et de Correction des Armées (MACA)», selon un communiqué du procureur.

Gayeri: le poste de gendarmerie attaqué, deux véhicules incendiés

Le poste de gendarmerie de Gayeri, 75km de Fada N'Gourma, a été criblé de balles ainsi que deux véhicules incendiés dans la nuit du lundi au mardi par des assaillants. Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB) qui donne l’information, « l'assaut contre la gendarmerie, s'est déroulé sous une fine pluie entre 23h et 3h du matin ». « Malgré "la riposte acharnée" des gendarmes, les terroristes ont réussi à incendier deux véhicules. Des témoins oculaires ont aussi constaté mardi matin, des impacts de balles sur le bâtiment abritant la gendarmerie et une quantité "impressionnante" de douilles », a précisé l’AIB.

Décès d’un Burkinabè en France : des Burkinabè se mobilisent pour rapatrier le corps

Des Burkinabè ont lancé un appel à l’aide pour le rapatriement du corps d’un compatriote décédé en France : « Suite à l'effroyable nouvelle qui endeuille la communauté burkinabè de France, nous avons décidé de participer au rapatriement du corps de notre jeune frère Dramane Barry, décédé ce samedi 1er septembre à Clichy à son domicile. En effet, nous sommes en harmonie avec le souhait des parents qui désirent l'enterrer au Burkina Faso. Pour ce faire, des moyens financiers sont recherchés dans le but de soutenir la famille, car nous sommes tous de passage sur cette terre et nous ne pouvons déterminer le jour ni l'endroit où nous devrons rendre l'âme. Ayons donc le souci commun de rendre possible ce souhait, qui est le dernier des parents, à l'enterrer dans son pays natal ». Conclut cet appel à l’aide.

Eliminatoires CAN U-17 : le Burkina Faso s’impose face au Niger

Selon l’AIB, « les Etalons cadets du Burkina Faso ont battu, lundi soir, à Niamey, leurs homologues du Nigeria par le score de 3 buts à 2, comptant pour les éliminatoires de la CAN de leur catégorie dans la zone B de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) ». « Les buts burkinabè ont été marqués par Abdoul Komi (3e) sur penalty, Jean Fiacre Kouamé (15e) et Moubarak Compaoré (79e). Ce dernier buteur a été désigné homme du match », a conclu notre confrère.

Ouagadougou : la grande finale du tournoi de maracana « M’buud Maracana » aura lieu le 16 septembre prochain

La grande finale du tournoi de maracana « M’buud Maracana » aura lieu le 16 septembre 2018 au quartier Karpala de Ouagadougou. L’activité est placée sous le patronage de Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des loisirs, le parrainage de Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille. Le promoteur de cette compétition de football n’est autre que Goungounga Stanilas, Directeur de cabinet du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat. « Je hisse les voiles du patriotisme et du civisme », voilà le thème de l’activité.

Culture : une agence de mannequinat va lancer ses activités

L’agence de mannequinat, d’évènementiel et de communication, « Models and events agency » (MEA), va lancer officiellement ses activités demain, vendredi 7 septembre 2018, à Palace Hôtel à Ouagadougou. Le paysage culturel et vestimentaire du Burkina Faso va donc s’agrandir.

Attaques terroristes au Burkina : Touba va animer une conférence de presse

L’association « Touba » animera une conférence de presse le jeudi 6 septembre 2018, sur la « problématique des attaques terroristes sur la population » et sur les Forces de défense et de sécurité. L’activité aura lieu à l’Institut burkinabè Georges Kaboré à Ouagadougou.