REVELATIONS :

Politique nationale : Salvador Yaméogo veut rejoindre le MPP

Pendant que le président de l’Union nationale pour la démocratie et le développement (UNDD), Hermann Yaméogo, se débat avec la Justice militaire pour sa présumée implication dans le putsch manqué du 16 septembre 2015, son frère, Salvador Yéméogo, serait sur le point de rejoindre le MPP. De sources bien introduites, les pourparlers pour ce futur mariage entre son parti, le Rassemblement des démocrates du Faso (RDF) et le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) seraient très avancés. Le fils du père de l’indépendance du Burkina, Maurice Yaméogo, aurait même déjà reçu le Ok du parti au pouvoir. Il n’attendrait plus que le prochain congrès du MPP pour voir la concrétisation de cette fusion entre son parti et celui de Roch Marc Christian Kaboré.

Politique nationale : le parti de Abdoulaye Soma bientôt créé

Le paysage politique burkinabè va bientôt s’agrandir. En tout cas, sauf cataclysme, le professeur de droit constitutionnel, Abdoulaye Soma, portera dans les tout-prochains jours sur les fonts baptismaux, son parti. Selon des sources dignes de foi, les choses sont très avancées dans ce sens car, une réunion tenue dans l’après-midi du 26 août, aurait permis de peaufiner les documents de base, c’est-à-dire les statuts et règlement intérieur. Ainsi donc, l’ex-directeur de cabinent du Médiateur du Faso pourrait bientôt faire son entrée officielle en politique.

Pama : un militaire tué et six autres blessés dans une attaque à la mine

Un militaire a été tué et six autres blessés, dans une attaque à la mine, contre une patrouille à Kabonga (Kompienga), hier, 5 septembre 2018. Selon l’AIB qui rapporte les faits, les blessés ont été admis au CMA de Pama. A noter que ce drame intervient après l’attaque du 28 août 2018, où 7 militaires avaient été fauchés par un engin explosif, alors qu'ils se rendaient à Pama pour porter secours à des gendarmes attaqués dans cette localité située à 106 kilomètres de Fada N'Gourma.

CIMAF et CIMASSO concurrencés par Moussa Koanda?

L’entrepreneur Moussa Koanda devrait lancer, dès 2019, sa propre cimenterie à Bobo-Dioulasso où deux sites sont déjà opérationnels : CIMASSO de son ancien associé Inoussa Kanazoé, avec lequel il avait fondé le holding Kanis (ciment, hydrocarbures…) ainsi que le marocain Ciments de l’Afrique (CIMAF). C’est, du moins, ce que révèle la Lettre du Continent. A en croire ce média, Moussa Koanda, Consul honoraire de Côte d’Ivoire à Bobo-Dioulasso, est proche de l’ancien président Blaise Compaoré, du président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, mais également de Idrissa Nassa, le parton de la holding bancaire Coris Bank International. Il est, par ailleurs, actionnaire dans plusieurs entités dont Wendkuni Bank International de Apollinaire Compaoré et le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA).

Universités publiques : les nouveaux bacheliers pourront désormais s’inscrire en ligne

Pour alléger la tâche aux nouveaux bacheliers, le gouvernement a décidé de mettre une plateforme à leur disposition afin qu’ils puissent s’inscrire en ligne dans les universités publiques. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Alkassoum Maïga, signera aujourd’hui des conventions avec les sociétés de téléphonie Orange et TELMOB.