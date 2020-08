RIPOSTE CONTRE LE COVID-19:La République fédérale d’ Allemagne offre du matériel et produits biomédicaux à 26 communes du Burkina Faso

La Coopération allemande a offert du matériel et produits biomédicaux à 26 communes du Burkina Faso. Présidée par la ministre délégué auprès du ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, chargée de la décentralisation et de la cohésion, Madiara Sagnon/Tou, la cérémonie officielle de remise a eu lieu le 25 août 2020 à Ouagadougou. Étaient présents à la cérémonie, le chargé d’affaires de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne Nils Wortmann, et le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé.

Depuis l’apparition du Covid-19 au Burkina Faso, la République fédérale d’Allemagne reste solidaire au Burkina Faso dans la lutte contre la propagation du virus. A travers ses instruments de coopération technique et financière, plusieurs appuis ont été déjà consentis. Une fois de plus, la coopération germano-burkinabè par l’entreprise du chargé d’affaires de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne, vient d’apporter un appui en équipements et matériels biomédicaux à ses partenaires d’intervention. C’était le 25 août 2020 à Ouagadougou. Ces matériels et équipements sont destinés aux communes des régions de l’Est, du Centre-Est et du Sud-Ouest, zones d’intervention du Programme décentralisation et développement communal financé par la Coopération allemande et exécuté par la GIZ et la Banque allemande de développement (KFW).

Le matériel est composé de 15 équipements et produits de types différents dont les masques de protection faciale, des thermomètres infrarouges, du gel hydroalcoolique, des gants, des équipements de protection individuelle, des équipements médicaux, des matelas médicaux, des chaises, et des dispositifs de lave mains. Selon le chargé d’affaires de l’ambassade de la République d’Allemagne, Nils Wortmann, « cette contribution de la Coopération allemande à la mise en œuvre du programme d’activités du Plan national de réponse à la crise de la pandémie de Covid-19 a une valeur de 455 590 400 F CFA ». Pour lui, « la pandémie de Covid-19 demeure une grande menace pour la santé mondiale et ses conséquences restent multidimensionnelles ». Et à son avis, «la solidarité entre nations est plus que nécessaire pour éradiquer ce mal». Toujours selon le chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne, « l’Allemagne reste viscéralement convaincue qu’une pandémie globale nécessite surtout une solution globale. Cependant, à travers sa coopération de développement, elle soutient ses partenaires de la même manière, directement et concrètement. »

« Renforcer la résilience des populations face à cette pandémie »

Outre la remise de ces matériels, la formation de 780 agents de santé est prévue dans les semaines à venir. Seront également diffusés environ 9 000 spots radiophoniques sur le Covid-19 dans 11 langues locales pour informer et sensibiliser les populations. Pour la ministre délégué auprès du ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, chargée de la décentralisation et de la cohésion, Madiara Sagnon/Tou, « cette contribution de la République fédérale d’Allemagne à la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso permettra de renforcer la résilience des populations face à cette pandémie ». Et d’ajouter qu’ «elle vient en appui aux efforts du gouvernement et des collectivités territoriales dans la lutte contre cette maladie dont l’éradication nécessite une synergie d’actions et de moyens de l’ensemble des acteurs ».

A l’en croire, ce don de la Coopération allemande, à travers le Programme décentralisation et développement communal est le deuxième du genre en l’espace de trois mois. Ce geste de solidarité de la République fédérale d’Allemagne a été apprécié à sa juste valeur par le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, représentant le bénéficiaire. «C’est une satisfaction de savoir que nos partenaires historiques c’est-à-dire la République fédérale d’Allemagne, à travers leur agence d’exécution qu’est la GIZ se tient toujours à nos côtés ». Le maire a par ailleurs rassuré le donataire que le don connaîtra un bon usage. Pour terminer, Pierre Armand Béouindé a invité la population à respecter les mesures-barrières car, selon lui, le virus circule toujours au pays des Hommes intègres.

Rahamatou SANON

(Collaboratice)