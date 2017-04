ROYAUME DE TENKODOGO : Naaba Guiguem-Pollé intronisé

Le 11 mars 2016, s’est déroulée la cérémonie d’installation du nouveau Dima de Zungran Tinga, roi de Tenkodogo. Son nom de règne est Naaba Guiguem-Pollé qui signifie le jeune lion. Cette intronisation est l'aboutissement d’un long processus rituel déclenché depuis la mort du roi précédent, Naaba Saaga. Intronisé le jeudi 3 mars 2016, c’est un Dima dans toute sa plénitude qui s’est présenté à la population.

Le nouveau roi porté à la tête du royaume de Tenkodogo est le frère cadet du roi défunt et est âgé de 53 ans. Il est imprégné des coutumes pour avoir été très proche de son père, Naaba Tigré. « Le jeune lion dort tranquille s’il a la protection de ses parents et de ses ancêtres », a-t-il déclaré. La cérémonie se préparait depuis le matin et devant la cour où réside le roi, des gardiens (les Balima de Daporé) munis de gourdins, filtraient les entrées. Les délégations défilaient pour faire allégeance au nouveau roi. Petit à petit, les alentours se remplissent. A 14 heures 20 minutes, le roi fait son apparition. Il est vêtu d’un grand boubou blanc en cotonnade et coiffé d’une chéchia rouge prolongée d’un cordon bleu. D’un pas majestueux, il s’installe pendant que les coups de fusils se multiplient, ponctués par les acclamations des femmes. Pour ceux qui comprennent le langage des tambours, c’est l’histoire du royaume qui est conté. Les griots égrènent les noms des rois sous l’attention des notables et du nouveau roi. Quelque temps plus tard, ce sont les louanges du nouveau roi qui sont chantées. Après deux heures de présentation au peuple et après avoir accompli quelques rites, il retourne dans la famille Bagagnan pour se préparer à rejoindre le palais royal, quelques heures plus tard.

Les liens entre les Yarsé et la famille royale de Zungran Tinga perpétués

Ce cérémonial qui met fin à un séjour de 8 jours de Naaba Guiguem-Pollé dans la famille Bagagnan, met en évidence les liens séculaires qui unissent les deux familles depuis des générations.

Selon El hadj Boukaré Bagagnan, patriarche de la famille Bagagnan, cela remonte au moment où le royaume était instable. Quand un roi était nommé, il ne pouvait pas régner pendant longtemps. Le pouvoir faisait l’objet de luttes intestines. A l’arrivée des Yarsé en provenance de Ouagadougou, le royaume n’avait plus de chef. En l’absence du roi, c’étaient les plus anciens qui dirigeaient et ils s’apprêtaient à nommer un nouveau roi. Les Yarsé ayant promis de résoudre le problème, ils ont été installés dans un village appelé « Faïré » ou la liberté. A l’intronisation du nouveau roi, les Bagagnan ont demandé à la famille royale, de le faire séjourner chez eux pendant neuf jours. Durant son séjour, ils l’ont soumis à certains rites afin d’éviter que d’autres prétendants ne puissent retirer la chefferie comme cela se faisait d’habitude.

Pendant ces jours, les chefs intronisés par le roi venaient faire allégeance et la famille royale venait aussi exécuter ses rites. C’étaient des festivités jusqu’à la fin de son séjour. A l’issue des neuf jours, des sacrifices sont faits et le roi est remis aux siens. Avant de rentrer chez lui, il fait escale à Nabasnogho, une cour située non loin de la cour royale pour se désaltérer et effectuer des rites avant de continuer. Pour ce 29e roi de Tenkodogo, El hadj Boukaré Bagagnan dit avoir mobilisé toute la famille pour la circonstance et c’est un honneur d’accomplir ces rites. Leur contribution au rayonnement du royaume a été également d’indiquer les voies au roi pour un règne heureux. « Nous lui avons demandé d’être un rassembleur car le roi d’un aussi grand royaume comme Tenkodogo ne doit pas diviser ses populations. Il doit nourrir à satiété l’étranger et avoir de la pitié pour ses sujets car il est incontestable que c’est lui le roi de Tenkodogo », nous a laissé entendre le patriarche.

Mahamadi NONKANE

(Correspondant)