SABOTS D’OR 2018 : Le sacre de Cheick Djibril Ouattara

La cinquième édition des sabots d’or, cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du football burkinabè tenue le jeudi 26 juillet 2018 à la salle de spectacle du CENASA, a consacré le sociétaire de l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB), Cheick Djibril Ouattara, meilleur joueur de l’année 2018. Et les Editions « Le Pays » ont reçu le sabot d’or du meilleur média dans la catégorie « média sport ».

En effet, les organisateurs de la traditionnelle cérémonie de magnificence et d’excellence des acteurs du Faso foot, dénommée sabots d’or, ont distingué ceux qui se sont illustrés de la plus belle des manières pendant la saison qui vient de s’écouler. C’était le jeudi 26 juillet dernier au CENASA. Elle a été marquée par le sacre du joueur de l’ASFB, Cheick Djibril Ouattara. Fort de ses 15 buts en 38 matchs, Cheick Djibril Ouattara a également raflé le titre de meilleur attaquant du Faso foot. Il succède ainsi à Ousmane Sylla qui avait été consacré la saison dernière. Le jury a aussi décerné des prix spéciaux à des personnalités qui, de leur vivant, ont contribué à la promotion et à la vitalité du sport et plus particulièrement du football dans notre pays. Ainsi donc les mérites et les efforts de nos confrères Siriki Dramé (RTB/radio nationale), Victorien Marie Hien (RTB/télé) et Paul Gasbéogo (RTB/ radio rurale) ont été reconnus. Quand bien même elle fut une réussite, cette cinquième édition des sabots d’or a failli ne pas se tenir faute de moyens, selon les organisateurs. C’est à juste titre que le promoteur, Issiaka Ilboudo, a rendu hommage à toutes les personnes et entreprises qui ont travaillé dans l’ombre afin de permettre à cette initiative de voir le jour. Il a aussi réitéré son appel à la contribution de tous afin de réussir le pari de la sixième édition. Quant au lauréat du sabot d’or du meilleur joueur du Faso foot dont le maillot dédicacé a été vendu aux enchères et acheté à 150 000 F CFA, il a exprimé sa joie de voir ses efforts d’une saison reconnus et a promis de se servir de cette distinction pour prendre conscience que le travail bien fait paie. « Pour moi, c’est une fierté. C’est avec beaucoup de joie que je reçois ce prix. Ce trophée nous permet de prendre encore plus conscience que le travail bien fait est toujours récompensé. Merci à la presse grâce à laquelle le travail que nous faisons est vu à travers le monde», a-t-il confié. Cheick Djibril Ouattara devient ainsi le cinquième joueur à recevoir ce prix institué en 2014 par un groupe de journalistes dont l’objectif vise, entre autres, à accompagner la Fédération burkinabè de football dans ses initiatives pour rendre attractif le championnat national, contribuer à ramener les spectateurs dans les stades et donner plus de visibilité aux acteurs et actrices du football national.

Seydou TRAORE

Tableau des récompenses

Sabot d’or de la meilleure attaque : (ASFB) 38 buts

Sabot d’or de la meilleure défense : (ASFB) 18 buts encaissés

Sabot d’or du meilleur buteur : Cheick Djibril Ouattara : (ASFB) 15 buts

Sabot d’or du meilleur espoir : Youssouf Barro (Salitas)

Sabot d’or du meilleur gardien : Aboubacar Sawadogo (RCK)

Sabot d’or du meilleur joueur étranger : Cyrille Nguessan Koffi (ASFA-Y)

Sabot d’or du meilleur coach : Oscar Barro (ASFB)

Sabot d’or du meilleur joueur du Faso foot de l’édition 2018 : Cheick Djibril Ouattara (ASFB).

Trophée d’honneur

1-Siriki Dramé

2- Victorien Marie Hien

3- Paul Gasbéogo

Votre quotidien honoré

Les Editions le « Pays » ont encore été une fois honorées à travers un trophée, à l’occasion de cette cinquième édition des sabots d’or. « C’est un trophée symbolisant toutes les actions du groupe de presse les Editions le « Pays ». Notre choix s’est fait sur la base de l’immensité de votre travail dans la valorisation et la promotion du sport en général et du football en particulier et ce, avec des analyses pertinentes. Je voudrais profiter de votre micro pour traduire mon infinie gratitude au fondateur, M. Boureima Jérémie Sigué, pour avoir contribué inlassablement et efficacement à la formation de plusieurs journalistes qui, aujourd’hui, font la fierté de certaines rédactions de la place », a dit le promoteur Issiaka Ilboudo quant aux raisons qui ont motivé le choix de votre quotidien préféré