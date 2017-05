SAFIATOU LOPEZ à propos de la gouvernance du MPP : « Tout est pire qu’avant »

Le Cadre de concertation nationale des organisations de la société civile (CCNOSC) a présenté, le 18 mai dernier à Ouagadougou, aux Hommes de médias, son document faisant le diagnostic de la gestion du pouvoir par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Et c’est un bilan sombre que Safiatou Lopez/Zongo, présidente du CCNOSC, a dressé en affirmant que « tout est pire qu’avant ».

L’espoir suscité par l’élection de Roch Marc Christian Kaboré à la présidence du Faso le 29 novembre 2015, est devenu, un an après, un leurre. C’est la conclusion que tire la présidente du CCNOSC, Safiatou Lopez/Zongo, de la gestion du pouvoir par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), un an après sa prise du pouvoir. Car, a-t-elle dit, « tout est pire qu’avant », et le responsable, à ses yeux, n’est personne d’autre que le MPP. Selon elle, la majorité présidentielle dans son ensemble, n’apporte pas de réponses concrètes aux légitimes préoccupations des Burkinabè, aussi bien dans la gouvernance politique, la relance de l’économie, que dans la gestion des dossiers judiciaires pendants.

Les anciennes pratiques se poursuivent

Faisant le rapport avec l’ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), la présidente du CCNOSC a indiqué que le MPP est une copie conforme du CDP qui ne fait pas mieux. Pour étayer ses propos, elle a soutenu que les anciennes pratiques, notamment la corruption, les détournements, l’acharnement contre les acteurs politiques et civils, la promotion de la médiocratie, la politisation de l’Administration, etc., se poursuivent. Le CCNOSC a aussi dénoncé la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Et de citer en exemple, le prix du pain qu’il estime avoir augmenté alors que son poids n’a pas varié pour autant. Face à ce constat, le CCNOSC a exigé du gouvernement des mesures pour stopper la flambée des prix des denrées de grande consommation. Il a aussi demandé le renforcement des contrôles des prix et des frontières pour empêcher les commerçants véreux de faire entrer des produits impropres à la consommation sur le sol burkinabè. Contenues dans un document semblable au mémorandum du Chef de file de l’opposition politique, ces récriminations à l’encontre du MPP ont suscité la curiosité de certains journalistes qui n’ont pas manqué de questionner Safiatou Lopez sur les conditions d’élaboration dudit document. Et comme réponse, elle dira qu’elle n’a pas lu le document du CFOP, mais a juste échangé avec son président, Zéphirin Diabré, sur la situation nationale. Pour elle, si les documents sont similaires, c’est qu’il y a quelque part, une vérité.

Répondant à une question relative à l’affaire Inoussa Kanazoé, PDG de CIMFASO, Safiatou Lopez a estimé qu’il appartient à la Justice de se prononcer. Toutefois, elle a trouvé qu’il ne s’agit pas d’un acharnement politique. A la question de savoir ce qu’elle attend du procès de Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement, la présidente du CCNOSC a dit ne rien en attendre. Du reste, elle a qualifié ce procès de cinéma. « C’est du cinéma. Nous sommes des spectateurs, on va suivre et ils vont aboutir là où ils veulent aboutir », a-t-elle martelé.

Kabè Yalo