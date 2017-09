SECURISATION DE L’AVENUE KWAME N’KRUMAH : Simon Compaoré annonce de nouvelles mesures

Le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, entouré de ses collaborateurs, et le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, ont rencontré, le 4 septembre 2017, les riverains de l’avenue Kwame N’Krumah. Au menu des échanges, les nouvelles mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur cette avenue.

Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes qui travaillent ou habitent aux abords de l’avenue Kwame N’Krumah. L’annonce a été faite par le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, lors d’une rencontre qu’il a eue avec des riverains de ladite avenue, hier 4 septembre 2017, dans la salle de conférence du ministère de l’Environnement, de l’économie verte et du changement climatique à Ouagadougou. «Le ministère en charge de la Sécurité, la commune de Ouagadougou et les services de sécurité ont voulu rencontrer les riverains de l’avenue Kwame N’Krumah et tous ceux qui sont responsables d’affaires, de commerce, et qui ont été éprouvés par les deux attaques terroristes, en 2016 et en 2017. Nous avons bien voulu les rencontrer cet après-midi pour leur dire ce qui a été entrepris pour que cette avenue soit désormais une avenue plus sécurisée, une avenue plus belle qu’elle ne l’est actuellement, parce que des mesures fortes sont en train d’être prises pour que ça le soit », a-t-il déclaré. Pour le premier flic du Burkina, cette avenue porte le nom d’un panafricaniste, en l’occurrence le Ghanéen Kwame N’Krumah, et pour rien au monde, elle ne sera abandonnée à elle-même. C’est pourquoi, a-t-il dit, tout sera mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, partout au Burkina. Et les mesures qui sont prises, a-t-il indiqué, ne sont pas d’ordre ponctuel mais pérennes. Ce qui permettra, selon lui, de minimiser les risques et de réduire les actes de terrorisme à leur plus simple expression. Ce qui pourrait redonner à cette avenue, sa renommée d’antan. Même si de par le passé, a relevé Simon Comparé, des actes de terrorisme ont endeuillé des familles sur cette avenue, les Burkinabè ne se laisseront pas abattre par le découragement. Mieux, des dispositions seront prises pour que les Burkinabè et les amis du Burkina continuent de prendre du café, faire des achats, bref, fréquenter cette avenue. A son avis, le terrorisme est devenu un phénomène mondial. Aucun pays au monde n’est épargné par le phénomène. C’est pourquoi le Burkina fera comme ceux qui ont su résister et s’organiser, afin d’apporter la riposte nécessaire. « L’action des terroristes, nous allons nous y opposer et nous en avons les moyens parce que les hommes sont là. Nos jeunes gendarmes et policiers sont formés et ne demandent qu’à ce qu’on puisse leur faire confiance et que nous puissions petit à petit faire en sorte qu’ils puissent monter en puissance, du point de vue de leur équipement, leur formation, pour qu’il soit possible de sécuriser, d’apporter la joie et le bonheur sur cette voie appelée avenue Kwame N’Krumah. Nous avons pris des dispositions. Quand vous irez sur Kwame N’Krumah, vous verrez ce qui a été fait », a indiqué Simon Compaoré. Il a par ailleurs indiqué que le ministère en charge de la Sécurité n’est pas seul dans ce combat. La commune de Ouagdougou et d’autres ministères sont mis à contribution pour mieux combattre le mal. Pour plus d’efficacité, a confié Simon Compaoré, les entreprises de sécurité privée seront conviées à une rencontre dans les jours à venir. Toute chose qui permettra, selon lui, de leur donner des conseils et proposer de contribuer à la formation des agents de ces structures. En rappel, c’est sur cette avenue que les deux attaques terroristes les plus meurtrières au Burkina ont eu lieu. Il s’agit de l’attaque du café Capuccino et de Splendid Hôtel le 15 janvier 2016, qui a coûté la vie à 30 personnes et celle survenue le 13 août dernier, qui a visé le Café Aziz Istanbul et a coûté la vie à 19 personnes dont un gendarme burkinabè.

Issa SIGUIRE