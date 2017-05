SEJOUR DE NANA AKUFO-ADDO A OUAGA : 48 heures pour renforcer la coopération entre le Burkina et le Ghana

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, est depuis hier 4 mai 2017, dans la capitale burkinabè pour une visite de travail de 48 heures. Au menu de cette visite, la consolidation des relations historiques entre le Burkina Faso et le Ghana, et les échanges sur l’avenir de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

C’est à 10h GMT que l’avion transportant le chef de l’Etat ghanéen, Nana Akufo-Addo, a atterri à l’aéroport international de Ouagadougou. A sa descente, ce dernier a été accueilli par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, plusieurs membres du gouvernement, des Corps constitués et la communauté ghanéenne vivant au Burkina Faso. A l’issue d’un bref entretien entre les deux chefs d’Etat, l’hôte du jour a expliqué les raisons de sa présence en terre burkinabè en ces termes : « Après les élections qui se sont déroulées au Ghana et qui m’ont porté au pouvoir, j’ai estimé qu’il était nécessaire de faire le tour pour saluer mes collègues et les différents peuples de la sous-région. Je suis venu dire merci au président du Faso pour sa participation à mon investiture tenue en janvier dernier, parce qu’il demeure un ami de la République du Ghana ». Mais au-delà des remerciements, le président ghanéen est venu aussi échanger avec son homologue burkinabè sur le renforcement de la coopération bilatérale. « Je suis là pour continuer à consolider les relations historiques entre nos deux peuples et nos deux pays. Pour ce qui concerne particulièrement le Burkina Faso, nous allons revoir la coopération bilatérale qui date de depuis belle lurette », a poursuivi le successeur de John Dramani Mahama, tout en indiquant que « l’avenir de la CEDEAO » sera aussi au menu des échanges. A noter que les travaux qui prennent fin ce jour, seront sanctionnés par la signature et la lecture d’un communiqué conjoint suivies d’un point de presse des deux chefs d’Etat. Pour rappel, Nana Akufo-Addo a remporté la présidentielle du 7 décembre 2016 avec 53,3% des voix, devançant le sortant John Dramani Mahama. Devenu ainsi le 5e président de la IVe République du pays de Kwame N’Krumah, Nana Akufo-Addo a prêté serment à Accra le 7 janvier dernier, en présence de près d’une vingtaine de ses pairs dont le président du Faso. Avant le Burkina Faso, le président ghanéen a séjourné du 2 au 3 mai au Togo.

Colette DRABO