SIMON COMPAORE, ministre de la Sécurité : « Pour rien au monde, nous ne cèderons un seul centimètre carré de notre territoire »

Le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, entouré de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, a animé un point de presse le 24 mars 2017, pour faire le bilan des attaques perpétrées sur le sol burkinabè, de 2015 à 2016.

Il était fortement attendu sur la question sécuritaire du pays, surtout sur les nombreuses attaques terroristes perpétrées sur le territoire national. Le 24 mars 2017 a été « le jour du rendez-vous » où le ministre d’Etat, ministre en charge de la Sécurité, Simon Compaoré, a tenu à respecter « sa parole donnée ». Loin d’être « une opération d’exhibition », selon le ministre d’Etat, la rencontre avec la presse avait pour but de faire le point sur les principales attaques terroristes que le pays a enregistrées et également de dire où en sont les recherches.

Pour l’essentiel, l’on retiendra que de 2015 à 2016, plus d’une vingtaine d’attaques ou agressions de nature terroriste ont été perpétrées contre les Forces de défense et de sécurité (FDS) ou contre des civils. Ces attaques se sont soldées par plus de 70 pertes en vies humaines. Des assassinats, des enlèvements et autres types de violences qui portent les griffes de Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Al Mourrabitoune, Ansar Eddine, Front de libération du Macina (FLM), Etat islamique au grand Sahara (EIGS), Ansaroul Islam de Malam Dicko (le terroriste le plus recherché dans le nord du Burkina Faso). En réaction aux récurrentes attaques, dira le ministre, au moins sept opérations ont été menées par les FDS et d’autres sont en cours. Il s’agit de l’opération Séno à l’Ouest et au Nord-Ouest (en partenariat avec les FDS du Mali), l’opération Tapoa à l’Est, l’opération Séguéré au Nord, les opérations conjointes Burkina Faso et Togo au Centre-Est, le déploiement des Groupements des forces anti-terroristes (GFAT) au Nord et au Nord-Est, les opérations spéciales dans la ville de Ouagadougou, les opérations spéciales dans des zones d’insécurité (Hauts-Bassins, Cascades, Sud-Ouest). A cela s’ajoutent des actions de renforcement des capacités des Forces en cours, entre autres, la montée en puissance de la composante renseignements, le renforcement des capacités et des effectifs des Forces spéciales d’intervention, la coopération avec les pays de la sous-région et amis, la police de proximité, pour venir à bout des terroristes. Selon le ministre, à la date d’aujourd’hui, 70 suspects impliqués dans les attaques terroristes et la menace djihadiste ont été interpellés. D’autres sont toujours recherchés, sans oublier que des procédures de Justice sont en cours.

Les populations invitées à renforcer la collaboration avec les FDS

Par ailleurs, une récente opération des Forces anti-terroristes et la gendarmerie à Petega, village situé à 25 km de Djibo (Soum), a permis de mettre hors d’état de nuire, le 22 mars dernier, Harouna Dicko (abattu), présenté comme étant un fidèle lieutenant de Malam Ibrahim Dicko, et d’arrêter 18 autres personnes. A la question de savoir si le sieur Harouna Dicko était réellement un bras droit de Malam Ibrahim Dicko, le ministre a dit que tout porte à le croire, mais seules les enquêtes permettront de confirmer ou d’infirmer cette thèse.

Qu’à cela ne tienne, pour l’ex-maire de la capitale, les FDS sont décidées à répondre à tout moment aux attaques barbares des terroristes qui tentent tout « pour que nous nous déclarions impuissants ». «Or, c’est sans connaître les Burkinabè. Nous sommes décidés à nous battre, et pour rien au monde nous ne cèderons un seul centimètre carré de notre territoire entre les mains de ceux qui veulent établir des katibat, califats. Il n’en sera pas question. Avec la détermination qui anime les uns et les autres, nous sortirons victorieux de cette guerre qui nous a été déclarée», a-t-il estimé avant d’ajouter : «qu’ils s’appellent AQMI, Al Mourrabitoune, Ansar Eddine, EI ou autres, nous ferons face et l’histoire retiendra qu’à une période donnée, nous avons été injustement et lâchement attaqués, et nous nous sommes organisés, avons opposé une résistance qui nous a permis d’engranger des victoires, d’assurer l’intégrité territoriale de notre pays et la protection de nos citoyens et de leurs biens… J’ai la certitude que la victoire est au bout », foi du ministre d’Etat.

Interpelé sur les actions entreprises pour un retour des enseignants ayant fui le Nord, le ministre d’Etat a indiqué qu’une rencontre aura lieu avec ces derniers, et de façon générale avec l’ensemble des fonctionnaires afin de décliner le dispositif mis en place. « Nous ferons ce qui doit être fait à ce niveau et les fonctionnaires auront l’occasion de le constater », a-t-il rassuré. Selon lui, tous ceux qui ont quitté leur poste, vont y retourner « parce qu’ensemble, nous allons trouver les voies et moyens qui leur permettront de reprendre le travail. C’est cela le plus important… Nous refusons d’être terrorisés, c’est la résistance jusqu’à la victoire finale », a-t-il dit en invitant les populations à renforcer la collaboration avec les FDS afin de booster le combat contre la menace terroriste.

Colette DRABO