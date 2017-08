SIT-IN ET GREVE DU SYNTAS : Le mot d’ordre suspendu

Le Syndicat des travailleurs de l’action sociale (SNTAS) et le comité de la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) étaient face à la presse hier, 28 août 2017, pour annoncer la suspension des sit-in et mot d’ordre de grève qu’ils entendaient observer.

Les 29 et 30 août et les 5, 6, 7 et 8 septembre prochains, le SYNTAS et le comité CGT-B prévoyaient d’organiser des manifestations publiques, notamment des sit-in et une grève de 96 heures, sur tout le territoire national, pour protester contre la non-satisfaction de sa plateforme revendicative. Mais , au regard du contexte douloureux consécutif d’une part à l’attaque terroriste contre le café Aziz Istanbul, le 13 août dernier, ayant fait 19 morts, et d’autre part au décès des trois militaires burkinabè tués le 17 août après que leur véhicule a sauté sur une mine à Tongomayel, le SYNTAS et le comité CGT-B ont décidé de suspendre lesdits sit-in et mot d’ordre de grève. Ce, « le temps de faire le deuil avec le peuple éploré et de se solidariser avec les blessés ». « Chaque fois que les gens du peuple souffrent, le travailleur social se sent interpelé, car l’une des caractéristiques de son travail est de défendre les victimes de la violence humaine », a déclaré le secrétaire général du SYNTAS, Juste Koumara Logobana, qui a tout de même tenu à préciser que les mots d’ordre « ne sont que suspendus » et qu’au moment opportun, ils aviseront quant à leur reprise. A ce titre, il a invité l’ensemble des travailleurs à s’organiser davantage et à maintenir la mobilisation en vue de répondre promptement aux différents mots d’ordre.

Selon les animateurs de la conférence de presse, le SYNTAS et le comité CGT-B ont décidé de reconduire leur mouvement de protestation pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative qui s’articule autour de 8 points. A les en croire, aucun point n’a connu d’avancée, à l’heure actuelle.

Colette DRABO

Les points de la plateforme revendicative

-Annulation des nominations de complaisance ;

-application des conclusions du comité interministériel chargé d’examiner la question de la reconstitution de la carrière du personnel des ex-garderies ;

-rétablissement de l’indemnité spéciale d’accueil ou de permanence injustement supprimée pour compter de sa date de suppression et son élargissement à tous les emplois spécifiques ;

-dotation des services du ministère en équipements et moyens logistiques suffisants pour une meilleure prise en charge du public cible ;

-adoption d’un statut particulier au profit des personnels du ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille ;

-institutionnalisation d’une prestation de serment en vue de permettre aux personnels spécifiques de l’encadrement féminin de remplir leur mandat professionnel convenablement ;

-réhabilitation du domaine de l’éducation du jeune enfant désorganisé suite à la mise en œuvre du transfert du préscolaire et du post-primaire au MENA ;

-prise en compte effective de tous les corps spécifiques dans la responsabilisation au sein du département sans discrimination.

Source : Déclaration du SG SYNTAS