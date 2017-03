SITUATION SECURITAIRE DANS LE SAHEL : Le Mouvement des jeunes socialistes donne de la voix

Le Mouvement des jeunes socialistes du Burkina Faso (MJS) a animé, le 16 mars 2017, une conférence de presse pour se prononcer sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le Nord du pays. Témoigner sa solidarité aux populations du Nord victimes de récurrentes attaques terroristes, affirmer son soutien au corps enseignant et à l’ensemble des travailleurs de la région, inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour un retour de la quiétude dans cette partie du pays. Ce sont, entre autres, les messages que le Mouvement des jeunes socialistes tenait à livrer en organisant une conférence de presse, le 16 mars 2017 à Ouagadougou. Selon le président dudit mouvement, Adama Congo, lorsque les symboles de la République sont pris pour cibles, cela n’honore pas le pays. Pour ce faire, lui et ses camarades exhortent le gouvernement à « en finir avec les mesures timides » et « d’être à la hauteur » des défis de sorte à venir à bout de cette situation préoccupante. Tout en encourageant les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour le noble travail abattu sur le terrain pour la protection des personnes et de leurs biens, le président du mouvement a saisi l’occasion pour les inviter à « plus d’ardeur et de patriotisme ». Il n’a pas manqué d’exhorter la population à l’union sacrée car, dit-il, « notre meilleure réponse à cette situation, c’est la cohésion nationale, la solidarité et l’action commune ». En tout état de cause, le MJS proclame que « le Soum ne sera pas un No man’s land » et exhorte le gouvernement à prendre ses responsabilités en vue de bouter le terrorisme hors de nos frontières et réinstaurer la quiétude qui y régnait.

Colette DRABO