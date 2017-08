Sortie médiatique de Simon Compaoré à propos de la bastonnade de chauffeurs : l’UCRB en grève à partir d’aujourd’hui

« Vous n’avez rien à vous reprocher, ni vous (la police), ni la gendarmerie. Jusqu’à demain, l’autorité de l’Etat va s’affirmer. Vous avez notre soutien. Personne ne sera arrêté parce que vous ne méritez pas d’être arrêtés. Si on doit vous embastiller, c’est moi d’abord et vous ensuite ». Voilà, entre autres, ce que Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, avait dit aux policiers et gendarmes de la région du Centre-Est à qui l’UCRB reproche la bastonnade de plusieurs de leurs membres suite à leur refus de payer la taxe UEMOA de passage au poste de contrôle juxtaposé de Cinkancé. Cette sortie médiatique du ministre de la Sécurité semble avoir déplu aux chauffeurs. La preuve, dans un communiqué signé par Bamori Sanogo, vice-président pour le bureau provincial du Houet de l’Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB), un mouvement de grève est annoncé à partir de ce jour, mercredi 9 août 2017. « Le Bureau de l’Union des Chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) a l’honneur de porter à la connaissance des responsables des compagnies de transport, des travailleurs du secteur des transports routiers et des voyageurs qu’il observera un arrêt pour compter de ce mercredi 09 août 2017, à partir de 06 heures précises du matin », peut-on lire dans le communiqué.