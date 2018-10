SOUTIEN AUX FDS : L’ICS- FDS lance une opération de collecte de fonds

L’Initiative citoyenne de soutien aux Forces de défense et de sécurité (ICS-FDS) a procédé, le jeudi 18 octobre 2018 à LABMAQ de Ouagadougou au lancement d’un appel à la mobilisation citoyenne pour soutenir nos Forces de défense et de sécurité qui font face depuis un certain temps à de multiples attaques.

L’Initiative citoyenne de soutien aux FDS demande aux citoyens burkinabè de toutes les conditions et aux habitants du Burkina Faso de s’approprier ce vaste élan de solidarité en faveur de notre armée. De se sentir concernés par l’opération : « Pour ma patrie, je m’engage, j’apporte ma contribution, je fais ma part de sacrifice », a indiqué son coordonnateur Zoungrana Issouf. « L’appel s’adresse aux institutions et à toutes les personnes morales ou physiques, touchées par la démarche citoyenne d’ICS-FDS et disposées à apporter une contribution significative par des dons spéciaux. Le Burkina Faso de demain vous sera et vous restera infiniment reconnaissant», a-t-il ajouté. Une interpellation a été également faite à l’endroit des entreprises publiques comme privées pour soutenir nos Forces de défense et de sécurité. Le mouvement ICS- FDS qui entend mener cette opération dans la plus grande transparence s’est attaché les services d’un huissier de justice en la personne de Me Oumarou Sawadogo qui en plus de la gestion de l’opération au plan national a contribué à hauteur de 100.000 F CFA. « Cette opération va durer un mois à compter de ce jour et ce, jusqu’au 30 novembre 2018. Un point journalier sera fait avec l’huissier et la remise aux FDS interviendra en deux étapes : Une première étape le 1er novembre 2018 (fête de l’armée) et la remise finale le 11 décembre 2018 (jour de la fête nationale), a-t-il encore soutenu. Non sans avoir donné des exemples visant à soutenir cette initiative. « Si chaque burkinabè contribue à hauteur de 100 FCFA, nous aurons 1 800 000 000 de F CFA pour notre armée. Si chaque commune du Burkina Faso à travers l’association des maires du Burkina Faso (AMBF) contribue à hauteur de 1 000 000 de F CFA, nous aurons 351 000 000 de F CFA. Si chaque région à travers l’Association des régions du Burkina Faso (ARBF) contribue également à hauteur 2 500 000 F CFA, nous aurons 32 500 000 F CFA. Cela pourra aider nos forces de défense et de sécurité dans leurs divers besoins dans cette guerre contre les Forces du mal, les ennemis du peuple burkinabè », a-t-il dit pour conclure.

Seydou TRAORE

Numéro à composer pour votre contribution

ORANGE Money (+ 226) 54 75 75 37

Mobicash (+ 226) 53 18 18 75

Me Sawadogo Oumarou, huissier de justice

72 06 86 85 / 78 64 88 87 / 75 39 05 04