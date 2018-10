TOUR DU FASO 2018:Le Burkina Faso toujours en jaune

La quatrième étape du Tour du Faso Laye /Ouahigouya, longue de 148 km, a été remportée ce lundi 29 octobre par le Burkinabè Mathias Sorgho.

La série victorieuse continue pour les Etalons cyclistes qui viennent de remporter leur troisième victoire d’affilée dans cette 31e édition du Tour du Faso. En effet, le Burkinabè Mathias Sorgho a brillamment remporté la quatrième étape Laye /Ouahigouya, longue 148 km en 3h 32mn 27s. Il est suivi du Belge Smet Guy et du Hollandais Nobel Rick. Quant au maillot jaune, objet de toutes les convoitises, il demeure toujours la propriété des Burkinabè. Mathias Sorgho qui en était le détenteur lors de la 2e étape Bolgatanga/Pô s’est à nouveau offert la fameuse tunique. Les autres pays, quant à eux, continuent de subir le diktat des Burkinabè qui ne cessent de monter en puissance au fil de la compétition. Le public burkinabè qui ne demande que cela se mobilise à chaque étape pour réserver un accueil chaleureux à ses dignes ambassadeurs. Mathias Sorgho qui représente une réelle chance de médaille pour notre pays est le véritable catalyseur d’une sélection burkinabè qui se bonifie chaque jour. « J’avais pris connaissance du circuit avant le début de la compétition. Et l’étape de Ouahigouya était l’une de mes priorités au regard de la mobilisation exceptionnelle dont nous bénéficions de la part de la population. Avant l’entame de la compétition de ce matin, nous avions eu une rencontre avec l’encadrement technique. La consigne était de consolider le maillot jaune,

de le conserver jusqu’à la dernière étape, afin de redonner du sourire au peuple burkinabè qui traverse des instants difficiles en ce moment. C’est cela notre objectif », a-t-il indiqué. Mathias Sorgho a par ailleurs rendu un vibrant hommage à son capitaine Abdoul Aziz Nikiéma qui a joué un rôle prépondérant dans la préservation de la tunique jaune. « Je remercie notre capitaine Aziz qui a mené une course intelligente. C’est d’ailleurs grâce à son intelligence et son courage que nous avons pu obtenir cette victoire. Nous devons être solidaires les uns envers les autres comme nous l’a recommandé le Moro Naaba», a-t-il encore confié. La cinquième étape Yako-Ziniaré qui aura lieu ce mardi 30 octobre promet des étincelles. Les autres nations qui jusque-là sont restées discrètes promettent de sortir l’artillerie lourde pour mettre fin à la suprématie de nos coureurs qui ne cessent de recevoir des encouragements et des messages de soutien des Burkinabè tout au long de leur parcours.

Seydou TRAORE