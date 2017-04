UNIVERSITE OUAGA 3S : Obtenir son Master y est désormais possible

Obtenir un Master, cela est désormais possible à l’Université Ouaga 3S (UO3S). Le bal a été ouvert le 6 avril 2017 avec la toute première soutenance de mémoire de Master en Statistique et Analyse Economique, de l’impétrant Jean Edouard Odilon DOAMBA. Les travaux de ses recherches ont porté sur la « Mesure de l’incidence et des déterminants de la pauvreté des enfants au Burkina Faso : une approche multidimensionnelle ».

Pour avoir choisi une thématique très pertinente, touchant à une population à laquelle l’on ne pense pas souvent, pour avoir fait un travail de qualité et d’actualité ayant abouti à des recommandations pertinentes, l’impétrant Jean Edouard Odilon DOAMBA a obtenu la note de 17/20 sous les acclamations nourries de parents, amis, premiers responsables et étudiants de l’Université Ouaga 3S. C’était dans l’après-midi du 6 avril 2017. Ainsi, Jean Edouard Odilon DOAMBA est le tout premier étudiant à obtenir un Master en Statistique et Analyse Economique, à l’université Ouaga 3S.

Selon l’impétrant qui s’est penché sur la pauvreté des enfants de moins de 5 ans, au plan national, le phénomène de pauvreté est généralement cerné sur celle des ménages, des individus. Or, a-t-il indiqué, il ressort, selon les données de l’enquête démographique et de santé de 2010 que 38% des enfants sont dans une situation de pauvreté. « Alors que les enfants constituent le socle de la société, c’est l’investissement du futur, par conséquent, ils doivent être protégés », a-t-il affirmé. A son avis, il s’est agi de mener une réflexion particulière pour cerner le phénomène de pauvreté des enfants au Burkina et donner plus d’informations aux autorités afin qu’ils prennent des décisions pour lutter contre le phénomène. Car, a-t-il soutenu, lorsque un enfant tombe dans la pauvreté, cela peut « influer sur son évolution future, sur la croissance économique et le développement du pays en général ». Par ailleurs, l’étude a révélé que sur les cinq dimensions à savoir l’accès à l’eau potable, l’assainissement, la santé, la nutrition, le logement, sur lesquelles il s’est basé, c’est surtout les dimensions assainissement, nutrition et santé (disponibilité des vaccins pour les enfants) qui influent sur la pauvreté des enfants. Pour ce faire, Jean Edouard Odilon DOAMBA exhorte les autorités à mener des politiques fortes au niveau des trois dimensions afin de sortir les enfants de cette situation.

Pour sa part, le directeur du Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches Economiques et Sociales (CEDRES), Pr Idrissa OUEDRAOGO, président du jury, a relevé que quand on parle de pauvreté, on ne pense pas aux enfants qui sont pourtant « la base de nos sociétés, puisque ce sont eux qui deviennent des hommes plus tard ». A son avis, cette étude est plus que d’actualité en ce sens qu’elle est parvenue à des résultats intéressants ayant abouti à des recommandations de politiques économiques qui pourraient être portées au niveau des décideurs publics.

Mais au-delà de tout, cette journée du 6 avril, désormais inscrite dans les annales de l’Université Ouaga 3S, ne sera pas oubliée de sitôt par son Chancelier fondateur, Pr Ousseynou NAKOULIMA, Ancien doyen de la Faculté des Sciences Exactes et Naturelles de l’Université des Antilles et de la Guyane qui a suivi de bout en bout cette première soutenance concernant le Master. « Depuis que l’université existe, nous avons l’habitude des soutenances de DUT (Diplôme Universitaire de Technologie). Mais cette soutenance est la première au niveau du Master », a-t-il dit. Une première donc pour cette université privée. Une première qui sera suivie dans les prochains jours par des soutenances de mémoire dans un second master, un master d’ingénierie financière en partenariat avec ITECOM Dakar.

« Savoir, Savoir-faire, Savoir-être », le slogan de l’UO3S

Le Chancelier-fondateur, Pr Ousseynou NAKOULIMA a profité de cette occasion pour annoncer la volonté de l’Université Ouaga 3S de développer plus encore des formations dans le domaine « Sciences, Technologie et Santé » et l’application des outils scientifiques dans le domaine « Sciences Economiques et Gestion ».

En effet, le constat est que les filières littéraires et en sciences sociales sont celles qui font le plein d’étudiants (des centaines voire des milliers par année) alors que les produits issus de ces filières sont incapables de répondre à toutes les attentes des employeurs. C’est d’ailleurs ce qui a conduit les plus hautes autorités à dynamiser les formations scientifiques par l’octroi par exemple de bourses aux titulaires des BAC C et E.

Le projet de l’UO3S entre en droite ligne des priorités fixées par le gouvernement et des besoins exprimés par des employeurs.

« Nous sommes le seul établissement privé qui délivre semble-t-il une licence de mathématiques, qui plus est, est reconnue par le CAMES. Les diplômés de cette filière peuvent poursuivre leurs études dans un troisième master de l’Université Ouaga 3S : le Master Ingénierie Statistique et Numérique.

Ainsi donc, nous allons développer des axes où ce sont les disciplines scientifiques qui seront mises en avant », a déclaré le Pr NAKOULIMA. C’est ainsi que dès la rentrée d’octobre 2017, l’Université Ouaga 3S déploiera dans le diplôme de licence du domaine « Sciences, Technologie et Santé » les mentions suivantes que sont la mention « Mathématiques et Informatique » avec 5 parcours de formation, la mention Physique-Chimie » avec 3 parcours de formation, la mention « Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) » avec 4 parcours de formation, et enfin la mention « Sciences pour la Santé » avec 2 parcours de formation.

A côté des parcours de licence académique ci-dessus, l’Université Ouaga 3S propose 11 parcours de licence professionnelle, 5 autres masters et un doctorat en mathématiques.

Mais au fait, qui peut s’inscrire à l’Université Ouaga 3S ? Tout titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent peut s’inscrire en 1re année. « Mais on peut aussi intégrer un cursus après avoir commencé ailleurs, soit intégrer la 2e ou la 3e année. Nous recrutons à tous les niveaux d’entrée jusqu’au doctorat », a laissé entendre le Chancelier fondateur qui précise que « l’essentiel à ce niveau est que le postulant ait un projet et se fixe lui-même un objectif ». Cela recoupait exactement ce que l’impétrant Jean Edouard DOAMBA nous a répondu quant à sa motivation et son intérêt pour son inscription au master. « Mon objectif était de rentrer dans le cursus LMD pour préparer un doctorat ; en effet mon parcours formation était celui du cycle licence, maitrise, ingéniorat, et il me fallait un master 2 pour atteindre mon objectif de préparer un doctorat ».

Pourquoi l'UO3S? L’impétrant Jean Edouard DOAMBA nous confie que « 4 points essentiellement m'ont déterminé : la maquette de formation et le contenu du programme ; le corps professoral dans lequel j'ai reconnu des enseignements de qualité et de notoriété ; l'accessibilité de l'offre de formation à un professionnel comme moi suis déjà en exercice au Ministère de la Santé comme ingénieur en Statistique et Economie, statisticien ; enfin le planning et la programmation des cours (jours et heures) parfaitement adaptés à ma situation ».

A ce jour, l’université Ouaga 3S compte environ 200 étudiants et s’est engagée à offrir un modèle pédagogique qui veut que l’étudiant soit associé à sa propre formation. « Il sait au début de chaque cours les objectifs visés et les compétences attendues, et il sera évalué sur cette base », a confié le Chancelier fondateur pour qui un des points sur lequel l’université est rigoureuse est l’assiduité des étudiants. Aussi a-t-il fait savoir que l’université a mobilisé des Burkinabè voulant aider à l’épanouissement et au développement des sciences. Pour ce faire, elle octroie des bourses aux étudiants et pour cette année, tous les étudiants en 1re année en ont bénéficié. « La contrepartie c’est de ne pas être absent, c’est de s’engager à faire le cycle de licence pendant 3 ans chez nous », a-t-il ajouté.

Créée en 2010, l’université Ouaga 3S a pour slogan « Savoir, Savoir-faire, Savoir-être », et le Chancelier-fondateur insiste pour dire pour dire qu’il ne s’agit pas là d’un vain slogan. En effet, pour l’Université Ouaga 3S :

-Le « Savoir » est l’appropriation de connaissances, la contribution à leur production et la participation à leur diffusion

-Le « Savoir-faire » est la valorisation des connaissances acquises, leur traduction en compétences et la volonté de former pour s’adapter à l’évolution des sciences et des techniques.

-Le « Savoir-être » enfin est l’appropriation des comportements et du savoir exister avec les autres, travailler pour son époque, envisager le futur en développant des activités de mise en valeur du patrimoine naturel, historique et culturel de l’Afrique.

L’Université Ouaga 3S est située à Ouaga 2 000 à côté de l’ARCEP. Tel. : 71 65 13 24

Colette DRABO