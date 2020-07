UNIVERSITE OUAGA II REBAPTISEE UNIVERSITE THOMAS SANKARA  

Ceci est la déclaration de l’Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS), suite à la décision du gouvernement burkinabè de rebaptiser l’Université Ouaga II en Université Thomas Sankara.

« Par décision pris en Conseil des ministres ce jour mercredi 22 juillet 2020, le gouvernement du Burkina Faso a décidé de baptiser l’Université Ouaga II du nom de Thomas Sankara. L’UNIR/PS tient, par la présente déclaration, à féliciter très chaleureusement le président du Faso, SEM Roch Marc Christian Kaboré, et son gouvernement pour cet acte courageux, plein de noblesse et de reconnaissance envers le père de la Révolution d’Août 1983. L’UNIR/PS salue cette décision, à l’instar d’autres comme la réalisation du Mémorial Thomas Sankara, la journée de l’arbre, le Salon de l’élevage du Burkina Faso (SABEL), la promotion des mets locaux et du Faso dan Fani, l’évolution sérieuse des dossiers Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukary et bien d’autres actes salutaires pour notre peuple dont la résilience s’est renforcée et témoigne du réalisme politique du président Roch Marc Christian Kaboré et de son pouvoir qui a su intégrer dans son action politique, une vision Sankariste faite de pragmatisme. Cette décision de baptiser une Université au nom du président Thomas Sankara est d’une grande importance dans la réhabilitation de la mémoire de Thomas Sankara et donne une fois de plus raison à l’UNIR/PS dans ses choix et options politiques, c’est-à-dire dans sa manière d’être sankariste. En effet, la décision de baptiser l’Université Ouaga II en Université Thomas Sankara, temple du savoir, de la formation et de l’éducation de la jeunesse est à saluer à sa juste valeur par tous les sankaristes et en particulier, par l’UNIR/PS qui a toujours mis aux devants, la formation politique et idéologique de ses militants.C’est certes une victoire d’étape, mais elle est très importante et augure certainement d’autres victoires et d’autres lendemains plus radieux pour le triomphe des idéaux de Thomas Sankara au profit de la jeune génération. C’est pourquoi, avec courage et lucidité, l’UNIR/PS reconnaît les efforts faits par le président Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement pour réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara et constate qu’en cinq ans, les acquis sont très appréciables et perceptibles. Toutefois, beaucoup reste à faire, notamment au plan de la justice pour Thomas Sankara et sa famille mais aussi et surtout celui de créer les conditions d’une justice sociale et de démocratie véritable. Ce combat est évidemment politique et il faudrait une convergence active des sankaristes pour espérer une rupture dans la gouvernance et tournée vers une société de paix, plus unie et plus prospère. Ce progrès, amorcé depuis l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, doit être continu et progressif dans la constance et dans l’abnégation afin de réaliser le rêve d’un autre Burkina Faso. Aussi, l’UNIR/PS invite le peuple burkinabè à se mobiliser davantage et à la détermination pour notre marche commune, à savoir nous prendre nous-mêmes en main. »