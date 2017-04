VIABILISATION DE BASSINKO : Le ministre Bonanet satisfait de l’état d’avancement des travaux

Le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, était, le 25 avril 2017, sur le site des logements de Bassinko à Ouagadougou. Objectif : constater de visu l’état d’avancement des travaux de viabilisation desdits logements en construction. Dans l’ensemble, les travaux avancent bien, ont dit les différents responsables des entreprises chargées de l’exécution des travaux. Le taux d’exécution est à 60%.

17,339 Km de collecteur/ caniveaux et 10,9 km de voies en terre sont en cours de réalisation à la cité de Bassinko. Les travaux avancent bien et les infrastructures seront livrées à bonne date, c'est-à-dire d’ici le mois de juin prochain, selon les responsables des entreprises chargées de l’exécution desdits travaux. Le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, est allé, hier 25 avril 2017, constater l’état d’avancement des travaux. Le taux d’exécution est, selon les travailleurs, à 60%. Ce qui satisfait le ministre en charge de l’habitat. « Je suis heureux de constater que les travaux se déroulent bien. Il y a près de 5 milliards de F CFA qui ont été investis à ce jour. Pour la voirie, la voie bitumée, on a près de 3 Km à l’intérieur du site de Bassinko. Pour la voie non bitumée, on a près de 10 km », a-t-il dit. Ces travaux consistent, selon lui, à la mise en place de canalisations pour l’écoulement des eaux pluviales, la réfection de la voirie pour un minimum de sécurité de la circulation, l’adduction d’eau, la fourniture d’électricité. Toute chose qui permettra aux nouveaux résidents de ces sites d’avoir, selon le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat, un minimum de confort.

Plus de vol ni d’agression

Il a aussi rassuré que les équipements collectifs tels que les écoles, les centres de santé, les aires de jeux sont également en cours de réalisation sur le site de Bassinko. En plus des travaux de viabilisation, la délégation a également visité les travaux de construction des logements. Parlant des 40 000 logements, le ministre en charge de ce projet a dit avoir tiré les leçons des situations des autres programmes de logements au Burkina Faso. C’est pourquoi, a-t-il laissé entendre, il ne sera plus question de cités des Forces vives dans les chefs- lieux de régions qui abritent les festivités du 11-Décembre, mais de cités de promotion immobilière. Cela a commencé par la ville de Gaoua où 400 villas, composées de logements sociaux, économiques et de standing seront construites dans le cadre de la célébration du 11-Décembre prochain. Pendant que la délégation, conduite par le ministre Maurice Dieudonné Bonanet, visitait les chantiers, les habitants de la cité de Bassinko s’approchaient pour saluer ce qui a été fait et ce qui continue d’être fait. C’est le cas de Fabrice Kaboré qui garde un mauvais souvenir lorsqu’il intégrait nouvellement cette cité, puisqu’il avait été victime de vol. Mais aujourd’hui, se réjouit-il, grâce à la Brigade anti criminalité (BAC), plus de vol ni d’agression.

Issa SIGUIRE