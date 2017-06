VIOLENCES CONTRE LE PALAIS DE JUSTICE DE MANGA : René Bagoro apporte son soutien au personnel judiciaire

Le lundi 12 juin 2017, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des Sceaux, Bessolé René Bagoro, accompagné de collaborateurs, s’est rendu à Manga dont le Palais de Justice a été en partie saccagé le jeudi 8 mai dernier par des manifestants pendant que le personnel judiciaire y était. La délégation ministérielle s’est entretenue avec le personnel magistrat et greffier du Tribunal de grande instance, le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire de la Maison d’arrêt et de correction, les autorités régionales et municipales ainsi que le Chef coutumier de Manga.

Le Garde des Sceaux a vivement condamné ces actes de violence que rien ne peut justifier. La seule voie de contestation d’une décision de justice dans un Etat de droit, est la voie légale pour laquelle un recours est toujours possible. Il a apporté son soutien moral au personnel judiciaire encore sous le choc et les a invité à ne pas céder à la volonté de certaines personnes de voir la Justice partir de Manga.

Le Ministre a réaffirmé la détermination de son ministère à évaluer rapidement les dégâts commis afin d’envisager les réparations dans les meilleurs délais. Il a par conséquent invité le personnel à reprendre le travail dès que possible. Il a en outre annoncé le renforcement des mesures sécuritaires, en collaboration avec les autres ministères en charge de ces questions.

Le Garde des Sceaux a enfin remercié les autorités administratives et coutumières pour leur contribution à l’apaisement de la situation.

Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle/ Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique