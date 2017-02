VISITE ANNULEE DE MOHAMMED VI AU MALI : Un silence royal qui fait débat

Après son périple continental sur fond d’offensive diplomatique aux fins de réintégrer l’Union africaine, en décembre et janvier derniers, le roi du Maroc, Mohammed VI, entame une nouvelle mini-tournée africaine. En effet, après le Ghana où les échanges ont porté sur les relations bilatérales, notamment commerciales, le souverain chérifien se rendra, tour à tour, en Zambie, au Kenya, en Côte d’Ivoire et en Guinée. Ne cherchez pas à comprendre l’ordre exact de ces visites, puisqu’il n’en a pas un. Seul le roi en a le secret ; lui qui, il y a déjà une dizaine de jours, était au Soudan du Sud où il était question de coopération dans le domaine de l’agriculture. Mais pourquoi annoncé à Bamako, le 22 février dernier, Mohammed VI a-t-il décidé à la surprise générale, d’annuler in extremis son voyage ? C’est la question que plus d’un se pose, surtout qu’aucune raison jusqu’au moment où nous tracions ces lignes, n’avait officiellement été donnée. Or, le roi est très populaire à Bamako et vient surtout d’offrir au pays de Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) l’une des cliniques les plus modernes de la sous-région dont l’inauguration était prévue au cours de ce déplacement. Alors, question : que s’est-il donc passé ? D’aucuns ont vite fait de pointer du doigt l’indisponibilité du président IBK pour raison de santé, surtout que celui-ci revient de la France où il était de nouveau admis dans une clinique pour des soins médicaux. Mais cette thèse a été rapidement battue en brèche, ce d’autant que le chef de l’Etat malien a lui même présidé le conseil des ministres le jour où devrait arriver le roi à Bamako. C’est, du moins, ce que disent les autorités maliennes qui, se voulant toujours rassurantes, ajoutent que IBK a même reçu la veille un diplomate américain au palais présidentiel de Koulouba. S’agit-il donc d’un problème de sécurité, étant donné que le Mali, depuis l’invasion d’une partie du pays par les djihadistes, peine à retrouver ses marques ?

Finalement le pauvre Mali se retrouve face à un dilemme

Vraisemblablement non, car on imagine mal comment le cortège du roi pourrait être pris pour cible, à Bamako, par des djihadistes, au nez et à la barbe de toutes les forces internationales en présence. C’est donc peut-être à cause de l’activisme de l’Algérie au Mali, comme le pensent bien des observateurs. Car, on le sait, le Maroc et l’Algérie ne sont pas en odeur de sainteté à cause du dossier du Polisario ; si fait que le voisin très influent du Mali travaille à occulter la visite du souverain marocain. Cette dernière hypothèse paraît assez plausible, puisqu’Alger n’a jamais fait mystère de son soutien à la RASD (République arabe sahraouie démocratique). Toute chose qui hérisse le poil de Rabat qui, même ayant réintégré l’UA le 30 janvier dernier, n’a pas renoncé à son combat contre la RASD qu’il considère comme faisant partie de son territoire. Face à cette guerre éléphantesque entre le Maroc et l’Algérie, c’est finalement le pauvre Mali qui se retrouve face à un dilemme. Que faire ? Pour qui prendre parti ? Car, d’une part, il entretient des relations privilégiées avec Alger qui avait réussi la gageure de réunir tous les protagonistes maliens autour d’une même table pour la signature d’un accord en vue d’une sortie de crise. Mais d’autre part, il bénéficie de l’accompagnement constant de Rabat qui n’hésite surtout pas à cracher au bassinet.

Boundi OUOBA