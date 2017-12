VISITE DES DEPUTES EN ZONES NON LOTIES DE OUAGADOUGOU Alassane Balla Sakandé promet des solutions aux problèmes des populations

Les députés du Kadiogo, avec à leur tête le Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Balla Sakandé, accompagnés de quelques maires d’arrondissements, ont fait une sortie dans 3 quartiers non lotis de Ouagadougou, à savoir Nagrin, Bissighin, Yagma-Marcoussis situés respectivement dans les arrondissements 7, 8 et 9 de Ouagadougou. Objectifs : échanger avec les populations sur leurs préoccupations du moment et les sensibiliser sur la nécessité de l’union sacrée pour construire la Nation.

Les députés du Kadiogo, en parcourant les zones non loties, tous partis politiques confondus, ont voulu montrer aux populations qu’ils transcendent les différences politiques quand il s’agit de trouver les solutions à leurs problèmes. Cela, Alassane Balla Sakandé qui a dirigé la délégation l’a signifié aux populations qu’il a invitées à s’unir pour construire le pays. Les quartiers périphériques défavorisés concentrent le plus gros effectif de la population de la commune de Ouagadougou, selon les confidences du président de l’Assemblée nationale pour qui le Parlement fera ce qui est en son pouvoir pour répondre aux besoins des populations, en attendant d’interpeller l’Exécutif sur la nécessité de s’investir pour trouver les réponses aux multiples problèmes posés au cours des échanges directs du weekend entre élus et électeurs. Les maires des arrondissements visités par les députés, qui accompagnaient ces derniers n’ont pas raté l’occasion de citer sans détours les besoins urgents des populations en eau, assainissement, en éducation et surtout d’évoquer l’épineuse question des lotissements que les habitants appellent de tous leurs vœux. A Nagrin, par exemple, le maire UPC de l’arrondissement 7, Seydou Compaoré, a signifié aux députés les problèmes de routes avec les difficultés d’accès au goudron, les problèmes d’infrastructures scolaires et sanitaires ainsi que les problèmes d’habitat, appelant à une reprise des lotissements pour satifaire les demandes des populations en parcelles. A Nagrin, l’Association « Burkin-bil La Zaka », par la voix de son secrétaire général, a dénoncé « un lotissement suspendu pour les pauvres depuis 2013, mais qui se poursuit pour les sociétés immobilières ». « Lotissement, lotissement et lotissement », a insisté le député et maire Albert Bamogo de l’arrondissement 9, précisément à Yagma-Marcoussis. Même si les besoins sont quasiment les mêmes qu’à Nagrin, la question de lotissement reste de loin le souci majeur des populations et l’édile Albert Bamogo a su bien le signifier aux élus dont il fait partie. Les femmes souffrent pour avoir l’eau qu’elles vont chercher loin pour leurs enfants, a indiqué le maire Kassoum Simporé de l’arrondissement 8, à Bissighin. Bien des femmes enceintes connaissent des accouchements par manque de matériel médical dans le centre de santé, à son avis.

Un fichier pour traiter la question foncière

Le désœuvrement des jeunes fait que ces derniers passent le clair de leur temps entre grins de thé et kiosques, à l’entendre. Il a plaidé pour des allocations de crédits aux femmes en vue d’activités génératrices de revenus, la réalisation de forages d’eau, des infrastructures scolaires et la reprise des lotissements en vue de satisfaire les demandes des populations en parcelles à usage d’habitation. « Il était de bon ton pour les élus de passer dans les zones périphériques où vivent la majorité de la population pour nous enquérir de leur situation, voir ce qui a été réalisé pour elles, ce qui peut être fait et attirer ensuite l’attention de l’exécutif », a confié le PAN, Alassane Balla Sakandé, qui a ainsi résumé le but de la visite de la délégation parlementaire qu’il a conduite toute la journée du 26 novembre 2017. A ceux qui, çà et là, dans les quartiers non lotis, ont dénoncé l’accaparement des terres par les sociétés immobilières et un « lotissement qui ne dit pas son nom », le PAN a dit en réponse que les enrichissements illicites sur fond de spéculation foncière sont terminés. Un fichier sera élaboré sur la question foncière, de sorte que personne ne possède plus d’une parcelle, a-t-il indiqué. La solution à l’insécurité est l’affaire de tous, a lancé le PAN aux populations à qui il a demandé de collaborer avec les Forces de sécurité intérieure et de dénoncer toute personne suspecte. Les problèmes soulevés seront examinés au niveau du Parlement et au niveau de l’Exécutif, en vue d’y apporter les solutions pour améliorer les conditions de vie des populations, si l’on s’en tient aux réponses que le PAN a apportées aux questions des habitants lors des échanges directs avec ceux-ci. Au chapitre des manifestations ou grèves tous azimuts qui « ne laissent pas le temps au Président du Faso de déballer son programme de société », selon lui, il a appelé les populations à l’union, à se démarquer de tels agissements qui retardent la construction de « la maison commune », le pays en l’occurrence. A défaut d’accompagner le président Roch Marc, a-t-il confié, il ne faut pas l’empêcher de mettre en œuvre son programme. Cette visite des députés dans les quartiers non lotis est une première pour Alassane Balla Sakandé. Une occasion pour le conseiller municipal qu’il fut d’écouter directement les doléances des populations, d’échanger avec elles en vue de créer les conditions favorables à leur mieux-être.

Lonsani SANOGO