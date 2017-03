ZINGUESSE ET MARCOUSSIS : Finis les problèmes d’eau

Finis les problèmes d’eau dans le village de Zinguessé dans la commune de Komsilga et au quartier Marcoussis dans la commune de Ouagadougou. Car, l’Organisation humanitaire de développement a réalisé deux châteaux d’eau au profit des habitants de ces localités situées à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. La cérémonie d’inauguration de ces joyaux a eu lieu le 4 mars 2017 dans lesdites localités, sous le parrainage du maire de la commune de Ouagadougou, Armand Béouindé, représenté par son conseiller régional, et en présence des autorités et des populations sorties nombreuses.

Ce sont deux châteaux d’eau tout neufs et alimentés par de l’énergie solaire qui sont désormais mis à la disposition des habitants de Zinguessé dans la commune rurale de Komsilga et de Marcoussis dans la commune de Ouagadougou. Ces châteaux d’eau ont été réalisés par l’ONG OHD, avec l’appui financier de la Coopération turque, à hauteur de 20 millions de F CFA, soit chacun à hauteur de 10 millions de F CFA, à en croire les donateurs. Finies donc les tracasseries que rencontraient les populations en allant chercher cette denrée qui était devenue rare à leurs yeux, selon la représentante des femmes du village de Zinguessé, Julienne Nikiéma. Elle a signifié qu’avant la réalisation de ce château d’eau, ses camarades et elles faisaient de longues distances pour aller vers les villages voisins, à la recherche d’eau. Mais, a-t-elle indiqué, l’installation de ce forage vient à point nommé, et leur souffrance sera allégée. Pour ce faire, elle a remercié les donateurs et les autorités de la commune de Komsilga pour l’accord et l’espace donnés pour la réalisation du château d’eau. Le maire de la commune de Komsilga, Issouf Nikiéma, a aussi exprimé sa satisfaction quant au fonctionnement du château réalisé à des millions de F CFA et qui permettra à sa population d’en bénéficier pleinement. Il a, en effet, sollicité des habitants un bon entretien de ce joyau car, pour lui, l’eau étant source de vie, alors bénéficier de cette denrée ne peut qu’être une satisfaction immense. Embouchant la même trompette, le maire de Marcoussis, Albert Bamogo, a aussi exprimé sa satisfaction totale par le geste de l’OHD et de la Coopération turque. M. Bamogo a souligné que le calvaire de sa population en matière de recherche d’eau, a pris fin grâce à l’ONG OHD. A cet effet, il a exhorté les populations à en faire bon usage. « Nous ne vendrons pas l’eau, mais un comité de gestion sera mis en place pour la bonne gestion. Même si c’est une somme contributive de 5 F CFA qu’on récoltera pour qu’en cas de panne, nous puissions arranger le château », a-t-il dit. Le président de l’ONG OHD, Hamadou Sankara, dont la structure est la réalisatrice du forage, a noté que c’est pour venir en aide aux populations de Zinguessé et de Marcoussis qui peinaient à trouver de l’eau potable pour leurs besoins, que ces deux châteaux ont été réalisés. « C’est une somme d’environ 20 millions de F CFA que la structure, avec l’appui de la Coopération turque, a investi pour réaliser ces châteaux. Nous étions troublés de voir les femmes faire de longues files d’attente, de jour comme de nuit, à la recherche d’eau et parfois, elles pouvaient passer toute une journée sans avoir de l’eau. Donc, nous avons répondu à leur cri de cœur », a-t-il dit. M. Sankara a aussi souligné que dans les jours à venir, d’autres châteaux d’eau seront réalisés dans des communes et villages de Ouagadougou, pour le bonheur des populations. La Coopération turque représentée par Ziya Onder, 2e secrétaire de l’ambassade de Turquie au Burkina Faso, a appelé les populations à faire bon usage des châteaux d’eau, tout en précisant que ces dons ne sont ni les premiers ni les derniers. Car, pour lui, la Turquie a toujours été aux côtés du Burkina Faso et continuera encore de le soutenir.

Valérie TIANHOUN