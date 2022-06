Créer des visuels Instagram

Créer des visuels Instagram

Créer des visuels Instagram

L’utilisation des réseaux sociaux est passée dans nos habitudes quotidiennes. Cependant, être actif sur les réseaux comme Instagram signifie avoir recours à la création de visuels.

Source : https://create.vista.com/fr/create/instagram-post/

Comment créer des visuels ?

Le réseau social Instagram a fait de sa marque de fabrique l’importance du visuel. Pour attirer les abonnés, avoir plus de chances de capter des likes, des commentaires et des vues, il est possible de créer visuel Instagram vifs, sobres ou encore décalés.

En sélectionnant des photos cadrées, avec des couleurs homogènes ou attirant l’œil, il est possible d’avoir un rendu créatif et inspirant. Des banques d’images sont accessibles et très utiles pour les réaliser. En utilisant des polices spécifiques, créer visuel Instagram devient plus facile. La superposition d’animation avec de la musique peut également être une bonne stratégie pour insérer de l’originalité.

Les animations incluent par exemple un message brillant, ou qui pourrait s’inscrire en mouvement sur l’image, avec des effets graphiques.

Les étapes pour la création de visuels attrayants

VistaCreate propose des modèles prédéfinis qui peuvent être sélectionnés pour démarrer sur une base, gagner du temps, et donner des idées. Dans les modèles proposés, de nombreuses photos, animations ou vidéos sont disponibles. Des superpositions avec des polices variées pourront être utiles à tout utilisateur qui souhaite se lancer dans la création de visuels pour son compte, qu’il soit privé ou professionnel.

Après avoir sélectionné un modèle, des animations peuvent être choisies, des polices pour écrire un message, une question voire un sondage. Le site propose aussi la sélection de stickers, icônes ou cadres, pour personnaliser encore plus le produit final. Ensuite, vous pouvez téléverser des images de votre réalisation, des vidéos ou des éléments graphiques et ainsi les disposer pour un rendu unique.

Le format est un élément intéressant à travailler pour mettre en avant un élément, un message clé.

Chamane Hamed