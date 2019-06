Se croire sorti de la cuisse de Jupiter : désigne quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, qui se prend pour le centre du monde en étant égoïste et égocentrique. Origine : sur les conseils de Junon, Sémélé voulut voir Jupiter en dieu tout puissant : celui-ci se présenta donc devant elle avec sa foudre et ses éclairs, et Sémélé tomba morte foudroyée. Jupiter enferma alors dans sa cuisse l’enfant qui devait naître de leur union jusqu'à sa naissance. L'enfant devint le jeune dieu Bacchus, joueur de flûte, couronné de pampres et ivre de vie.

Ex : Hélas ! Un scribouilleur sans talent qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter.

LA PENSEE DU JOUR

« La vanité, ce mal de soi, que rien ne dompte, dîne avec la misère et soupe avec la honte. »