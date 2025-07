FAYE/SONKO AU SENEGAL : Jusqu’où ira cet attelage ?

La belle mécanique qui a balayé le régime de Macky Sall semble déjà se gripper, moins d’un an seulement après avoir pris les rênes du Sénégal, comme l’atteste la sortie virulente du Premier ministre, Ousmane Sonko, contre le président Bassirou Diomaye Faye, le 10 juillet 2025, lors d’une réunion d’installation du Conseil national de son parti. Le tribun du Pastef et volcanique Premier ministre a, à cette occasion, ébranlé les fondations d’un attelage qui faisait pourtant rêver, et brisé le pacte tacite de retenue qui liait ce tandem inédit, en exposant publiquement ses frustrations face à ce qu’il considère comme une passivité présidentielle. Dans la foulée, il a appelé Diomaye, le technocrate et l’incarnation d’une alternance apaisée, à prendre ses responsabilités et à mettre au pas ceux qui décochent injustement, à ses prix, les flèches dont il est la cible principale, ces derniers temps.

Il appartient aux deux têtes de gondole du Pastef de jouer balle à terre

Et même si le chef de l’Etat a, jusqu’ici et sauf information contraire, choisi le mutisme face à l’apostrophe de son Premier ministre, sur fond de lutte larvée pour le contrôle du pouvoir, il est clair, aux yeux de tout le monde, que c’est la boîte de Pandore d’une alliance fragile qui vient d’être ainsi ouverte. En tout état de cause, les mots lourds et foudroyants du fougueux Premier ministre ont zébré le ciel politique sénégalais, et tous les observateurs avertis savent déjà que derrière le vernis de l’unité, les couteaux s’aiguisent au sommet du Pastef dans la perspective des futures consultations électorales. C’est, du reste, cette bombe à retardement qui pousse les électeurs séduits par le savant dosage du parti, entre tempérance et audace, en 2024, à s’interroger désormais sur la solidité de cette cariole de l’alternance, et sur la possibilité que cet attelage désaccordé puisse mettre en place les réformes promises. Comment cela pourrait-il d’ailleurs être possible, si ce qui devait être un tandem de rêve, se révèle être une chimère à deux têtes où chacune tente d’imprimer sa direction ? Et comment Bassirou Diomaye Faye, cette rivière d’apparence tranquille, pourra-t-il contenir les débordements d’un allié visiblement trop turbulent, pour ne pas dire trop encombrant ? Combien de temps cette cohabitation tiendra-t-elle avant de voler en éclats ? Les Sénégalais qui avaient porté ce binôme au pouvoir et qui voient derrière les mots de Sonko, une impatience ou une rancœur mal contenue, regardent, inquiets et incrédules, se dessiner le scénario-catastrophe d’une rupture fracassante avec le risque de rouvrir la voie aux forces politiques honnies par l’électorat, il y a seulement un an. Car, si le duo se fracture et se disloque, les réformes resteront lettres mortes et le pays basculera inévitablement dans l’instabilité qui pourrait déboucher sur la fin prématurée de ce rêve qu’on croyait historique.

On espère bien pour la coalition au pouvoir, que les ambitions contrariées ne feront pas déraper le char de l’alternance

Il appartient donc aux deux têtes de gondole du Pastef, de jouer balle à terre afin d’éviter un clash ouvert, en travaillant à un recadrage interne avec la clarification des rôles et la redistribution des prérogatives, de sorte à éviter une guerre froide qui pourrait tourner à la cacophonie au sommet de l’Etat. Pour y arriver, Diomaye Faye doit cesser d’être un président sous tutelle fantôme, et Ousmane Sonko doit abandonner sa posture d’homme providentiel et à la limite arrogant, pour devenir le ciment et non la dynamite de cette alliance jusqu’ici idyllique. On espère bien pour la coalition au pouvoir et surtout pour ces deux hommes qui ont tout pour réussir, sauf peut-être l’humilité de se supporter, que les ambitions contrariées, les ego surdimensionnés et les attentes populaires énormes ne feront pas déraper le char de l’alternance et le transformer en épave fumante, avec la très forte probabilité de voir son équipage (notamment Diomaye et Sonko) rangé dans les rayons des occasions manquées, ou jeté dans les poubelles de l’Histoire politique implacable du Sénégal.

« Le Pays »