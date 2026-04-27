AVIS À CANDIDATURE: Sélection d’un Médecin du Travail

La société CIMBURKINA, spécialisée dans la production et la commercialisation de ciment au Burkina Faso, lance un présent avis à candidature en vue de la sélection d’un médecin du travail prestataire pour l’accompagnement et la mise en œuvre de ses activités de santé au travail sur son site industriel de Kossodo.

1. Objet de la mission

Le présent avis vise à recruter un médecin du travail intervenant en qualité de prestataire, pour assurer des services de santé au travail au profit du personnel de CIMBURKINA, conformément à la réglementation en vigueur.

2. Nature de la relation contractuelle

Le prestataire interviendra dans le cadre d’un contrat de prestation de services.

3. Étendue des prestations attendues

Le médecin du travail aura notamment pour mission de :

– Assurer la surveillance médicale des travailleurs (visites médicales réglementaires) ;

– Organiser et assurer la gestion fonctionnelle de l’infirmerie du site ;

– Proposer et mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels ;

– Conseiller l’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

– Assurer la prise en charge des urgences médicales sur site ;

– Mettre à disposition, le cas échéant, du personnel paramédical qualifié ;

– Produire des rapports périodiques d’activités.

4. Profil du prestataire

Peuvent faire acte de candidature :

– Les médecins inscrits au tableau de l’Ordre des Médecins du Burkina Faso, spécialisés en médecine du travail ;

Le candidat devra :

– Disposer des capacités techniques et organisationnelles nécessaires ;

– Être en règle vis-à-vis de ses obligations professionnelles ;

– une expérience en milieu industriel serait un atout

5. Modalités d’intervention

Les modalités pratiques d’intervention (fréquence, durée, organisation, moyens, etc.) seront définies d’un commun accord dans le contrat de prestation.

6. Dossier de candidature

Le dossier doit comprendre :

– Un curriculum vitae

– Les copies des diplômes et attestations ;

– Une attestation d’inscription à l’Ordre des Médecins;

7. Dépôt des candidatures

Les dossiers doivent être transmis au plus tard le (date à préciser) à l’adresse suivante :email à préciser

8. Dispositions finales

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

CIMBURKINA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis à candidature.

Fait à Ouagadougou, le

La Direction Générale