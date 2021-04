IN MEMORIAM : Barthélémy KERE, Précédemment Ingénieur Hydraulicien et Génie Sanitaire

2 AVRIL 2020 – 2 AVRIL 2021

DEJA 1 AN

Qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fils,

LES GRANDES FAMILLES

– KERE à Tenkodogo, Ouagadougou, Cote d’Ivoire, France, Canada, Etats – Unis,

– OUEDRAOGO à Kaya, Dimassa, Tangasgo

– YAMEOGO à Koudougou (Bourkina Nabyiri )

– Les Chefs de Samandin, Loanga et Bané

– La famille de feu KERE David à Ouagadougou

– KERE Ansida Blaise, militaire à la retraite, épouse et enfants à Ouagadougou

– Le Pasteur Samuel YAMEOGO, épouse et enfants à Ouagadougou

– Son excellence monsieur Tertus ZONGO, épouse et enfants à Ouagadougou

– Madame Juliette BONKOUNGOU, époux et enfants à Ouagadougou

– Monsieur Simon COMPAORE, Maire Emérite de Ouagadougou Epouse et enfants

– Monsieur Claude KERE agent CFAO Technologies à la retraite à Ouagadougou, épouse et enfants

– Maître Barthélémy KERE Avocat, Ancien Président de la CENI, épouse et enfants à Ouagadougou

LES FAMILLES ALLIEES

DEME, SAWADOGO, ZARE, OUEDRAOGO, WANGRAWA, KOUYATE, NIKIEMA, ZONGO

LES FRERES ET SOEURS

– Solange KERE, épouse Ouédraogo à Abidjan

– Noël KERE, Fonctionnaire à Kaya

– Moïse KERE, Professeur d’Education Sportive au lycée Nelson Mandela

– Annette KERE, épouse NIKIEMA, Infirmière d’Etat à Ouagadougou

LA VEUVE

Madame KERE Marie / YAMEOGO,

Directrice Générale du Cabinet EBENEZER à Ouagadougou

LES ENFANTS

– Brice, Architecte à Ouagadougou et son épouse Mamounata

Josias, Ingénieur Financier à Ouagadougou et son épouse Julie

Eliezer, Juriste au CANADA et son épouse Cynthia

Serena, Ingénieure Robotique aux Etats Unis et son époux Evariste Arnold

LES PETITS ENFANTS

Elrick, Evans, Nathan, Maelys, Dalhia, Logan, Jayden, Hailey, Noah et Nayelie

Renouvellent leurs sincères remerciements à l’ensemble des Pasteurs et aux fidèles des Eglises des Assemblées de Dieu du Burkina,

Aux frères et sœurs du Temple EMMANUEL 1200 logements à Ouagadougou et ses Organes (MHEB, ASC, JAD, DENAD)

Aux parents, amis, voisins, alliées, connaissances, ainsi qu’à tous ceux dont les noms n’ont pu être cités,

Pour leurs soutiens multiformes lors du rappel à Dieu le 02 avril 2020 suivi de l’inhumation le 04 Avril 2020 au Cimetière de Gounghin à Ouagadougou, de leur fils, frère, époux, père et grand’père,

Barthélémy KERE,Précédemment Ingénieur Hydraulicien et Génie Sanitaire

Puisse l’Eternel de grâce rendre à chacune et chacun ses bienfaits au centuple.

J’ai combattu le bon combat,

J’ai achevé la course, j’ai gardé la foi,

Désormais la couronne de Justice m’est réservée ;

Le Seigneur, le juste Juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.