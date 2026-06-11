SEMAINE DE POKO : 7 comportements d’un enfant qui doivent attirer l’attention des parents

Parfois, un enfant ne sait pas comment dire ce qu’il a vécu, ou il n’a tout simplement pas les mots pour l’expliquer. Mais son comportement peut changer sans explication claire. Quand un enfant est exposé à des gestes ou des situations qui ne respectent pas son intimité, cela peut se voir dans de petites choses du quotidien : sa façon de jouer, ses réactions, sa manière de se comporter avec les autres, ou même son rapport à son propre corps. Et en tant que parent, on peut vite se sentir perdu entre « c’est normal à cet âge » et « est-ce que je devrais m’inquiéter ? ». C’est justement pour ça qu’il est important de rester à l’écoute de ces petits changements… parce que, parfois, un silence ou un comportement inhabituel raconte bien plus qu’on ne le pense.

Voici 7 comportements qui méritent l’attention des parents

1- Votre enfant demande aux autres enfants d’enlever leurs vêtements.

Une enfant peut être curieux à propos du corps humain. Mais lorsqu’il insiste, force, répète souvent ce comportement ou semble reproduire une « mise en scène », cela mérite une vigilance particulière.

2- Il caresse les parties intimes d’autres enfants

Quand ce comportement devient fréquent, dirigé ou accompagné d’un langage inhabituel pour son âge, cela peut révéler qu’il a été exposé à des gestes inappropriés ou à des contenus qu’il ne devrait connaître.

3- Il en sait « trop » sur l’intimité pour son âge

Certains enfants utilisent soudainement des mots, expressions ou descriptions très avancés pour leur âge. Parfois, cela vient simplement d’une exposition aux écrans… mais parfois, cela peut cacher autre chose.

4- Il reproduit des gestes ou comportements d’adultes

Quand un enfant imite des scènes, des mouvements ou des attitudes très explicites, sans réellement comprendre ce qu’il fait, il est important de se demander d’où vient cet apprentissage.

5- Il adopte des comportements inquiétants avec des objets ou son corps.

Certains gestes répétitifs, intrusifs ou agressifs envers lui-même ou d’autres enfants, ne doivent pas être ignorés. Un enfant exprime souvent son mal-être à travers son comportement avant de réussir à mettre des mots dessus.

6- Il fait des dessins tendancieux

Les dessins et les jeux sont parfois la manière dont un enfant raconte ce qu’il vit ou ce qu’il a vu.

Quand les scènes deviennent anormalement « adultes » pour son âge, cela mérite une discussion calme et attentive.

7- Il devient distant, anxieux ou refuse le contact physique

Un enfant qui évite soudainement les câlins, s’isole, fait des crises inhabituelles, développe des peurs ou refuse d’aller dans certains endroits, essaie parfois d’exprimer un inconfort profond.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Eduquer son enfant