SEMAINE DE POKO :Des conseils pour une vie harmonieuse en couple

Cette semaine, nous avons décidé de partager avec vous, ces conseils sur le mariage. Pris sur le net, nous avons trouvé ce message à l’endroit des jeunes, très pertinent si bien que nous avons décidé de partager avec vous. Lisez !

Mon grand père me disait que :

Le foyer, c’est pour les matures.

Le foyer, ce n’est pas pour faire seulement les enfants.

Le foyer, ce n’est pas ce qu’on voit dehors.

Le foyer, ce n’est pas bière- poulet- hôtel.

Mais ….

Le foyer, c’est le sacrifice.

Le foyer, c’est la patience.

Le foyer, c’est parfois la privation.

Le foyer, c’est parfois des nuits blanches en pleurs.

Le foyer, c’est la vision du futur.

Le foyer, c’est savoir reconnaître son tort et demander pardon.

Le foyer, c’est savoir pardonner.

Le bon partenaire se construit; il ne se trouve pas.

Le foyer, c’est dedans et non dehors.

Le foyer est sacré; il ne s’expose pas dehors.

Tous ceux que vous voyez heureux dans leur foyer, vivent parfois des difficultés qu’ils arrivent à surmonter au prix de sacrifices et ayant pour fondement le pardon, l’amour et la tolérance.

C’est pourquoi il faut être suffisamment mûr pour s’engager dans un foyer.

Source : NET