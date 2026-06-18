SEMAINE DE POKO : Comment bien s’épiler les sourcils

Sourcils trop épais, trop fournis, pas assez dessinés ? La solution, c’est l’épilation des sourcils. Néanmoins, pour cette zone, il faut être assez précis, surtout si vous le faites à la maison. Avec quoi, quand et comment le faire ? Découvrez les bons gestes pour mettre vous-même en valeur votre regard et donner une belle harmonie à votre visage.

Comment bien préparer l’épilation de ses sourcils pour faire une belle forme ?

-Définir l’arc du sourcil

Avant l’épilation, il faut, avant tout, commencer par tracer la limite interne de votre sourcil selon la forme de votre visage : rond, long, large ou carré… Pour cela, face à votre miroir, tracez une ligne verticale imaginaire qui relie la base de votre narine, le coin interne de votre œil et votre sourcil, cela pour les deux côtés : cette ligne imaginaire vous indiquera où votre sourcil doit commencer.Utilisez un crayon, en le posant sur votre visage, contre l’aile de votre nez et dans le prolongement interne de l’œil. Tout ce qui dépasse du crayon, du côté du nez, devra être épilé.​ Faites ensuite de même pour l’autre côté.

-Définir la limite externe du sourcil

Pour déterminer l’endroit où, idéalement, votre sourcil doit se terminer, tracez une ligne imaginaire qui part de la commissure des lèvres et qui passe par le coin externe de votre œil. Là aussi, tout ce qui dépasse cette ligne, devra être épilé.

Quelle épaisseur pour mes sourcils ?

Leur épaisseur sera définie par la taille d’origine de vos sourcils et la forme que vous souhaitez leur donner. Elle pourra donc varier selon les personnes, mais une constante devra être respectée : le coin interne du sourcil devra être plus épais que le reste du sourcil. Tous les sourcils sont à épiler de la sorte, selon une ligne plus épaisse au centre du visage, et qui s’affine progressivement. Il est impossible de modifier la forme de base ou leur sens de pousse. Le tracé de votre sourcil doit donc former une courbe qui est à 3/4 montante et à 1/4 descendante.Evitez d’épiler le dessus de votre sourcil : il est beaucoup plus harmonieux et naturel d’épiler le sourcil par en dessous. N’hésitez pas, par contre, à épiler les poils entre vos deux sourcils.

Quand s’épiler les sourcils ?

Le moment idéal pour s’épiler les sourcils est au sortir de la douche : vos pores seront dilatés par la chaleur, et vos poils se retireront ainsi plus facilement. Il faudra ensuite tendre la peau entre vos deux doigts et enlever les poils un par un, dans le sens de la pousse.Procédez par mouvements précis et secs, en attrapant le poil au plus près de sa racine, pour éviter qu’il ne se casse. Pour que la symétrie entre vos deux sourcils soit respectée, arrachez quelques poils à gauche, puis quelques poils à droite.

Les différentes formes de sourcils

Il existe différentes formes de sourcils. Certaines seront plus adaptées à votre visage, mais leur forme dépend également de la pousse de vos poilsPour les épis, arrondissez un peu la forme du sourcil en épilant légèrement le coin interne supérieur de la tête du sourcil.Pour les lignes droites, arrondissez au milieu de la ligne en laissant un peu plus d’épaisseur à la tête et à la pointe externe, puis épilez légèrement le dessus de ces extrémités.Pour les lignes clairsemées, évitez de faire un tracé trop fin, et comblez avec un crayon à sourcils (sa texture est étudiée pour qu’il ne coule pas).Pour les sourcils en accent circonflexe, épilez très légèrement la pointe de l’accent pour avoir un meilleur arrondi.

Astuces pour une épilation parfaite à la maison

Une fois la séance d’épilation finie, brossez vos sourcils pour les remettre en place. Au besoin, vous pourrez faire de petites retouches. Il faut aussi savoir que la peau sera sans doute rougie par l’épilation. Prévoyez donc d’épiler vos sourcils la veille d’une sortie ou quelques heures avant, et non au moment de vous préparer pour sortir. N’hésitez pas non plus à appliquer une crème pour apaiser la zone.Enfin, pour souligner la forme de vos sourcils, il faut l’ordonner au quotidien et intensifier votre regard ; vous utiliserez un mascara à sourcils. Disciplinez-les au quotidien avec une mini brosse !

Source : aufeminin.com