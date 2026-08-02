logo
mobile-logo
Flash Infos
HomeLa cité sans vertuLA CITE SANS VERTU

LA CITE SANS VERTU


Saluer l’autre, c’est une marque de politesse et de respect qui tend aujourd’hui à disparaître. A preuve, on voit des gens qui cohabitent  dans des cours communes mais qui, on ne sait pour quelle raison, ne se saluent pas. Autant dire que notre société est, de plus en plus, en perte de valeurs. C’est la conséquence, pour ainsi dire, du choc des civilisations qui, faut-il le rappeler, a bouleversé notre mode de vie jadis caractérisé par l’harmonie sociale. Que faire donc pour redresser la barre ? Difficile de répondre à cette question ; tant les choses, chaque jour qui passe, semblent aller de Charybde en Scylla. Que c’est bien dommage !

 

Cicéron

 

A lundi prochain !


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]