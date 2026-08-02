LA CITE SANS VERTU
Saluer l’autre, c’est une marque de politesse et de respect qui tend aujourd’hui à disparaître. A preuve, on voit des gens qui cohabitent dans des cours communes mais qui, on ne sait pour quelle raison, ne se saluent pas. Autant dire que notre société est, de plus en plus, en perte de valeurs. C’est la conséquence, pour ainsi dire, du choc des civilisations qui, faut-il le rappeler, a bouleversé notre mode de vie jadis caractérisé par l’harmonie sociale. Que faire donc pour redresser la barre ? Difficile de répondre à cette question ; tant les choses, chaque jour qui passe, semblent aller de Charybde en Scylla. Que c’est bien dommage !
Cicéron
A lundi prochain !