LA CITE SANS VERTU
Peut-on se réjouir de la mort d’un tiers ? Quand on sait que tous autant que nous sommes, avons un destin commun, la réponse à cette question ne doit souffrir d’aucune ambiguïté. Malheureusement, à la réalité, il en va autrement ; tant on voit des gens qui, dès l’annonce du décès d’une personne qu’ils ne portaient pas dans leur cœur, éclatent de joie. Certains vont jusqu’à organiser des festins à l’occasion. Cela paraît, pour le moins, invraisemblable. Et pourtant, c’est la triste réalité. Voyez-vous ? Il faut que l’on se ressaisisse. Car, il y a plus de mérite à nous aimer vivants plutôt qu’à nous souhaiter le pire et cela, quelles que soient les divergences qui nous opposent. Il y va souvent même de notre propre santé mentale. Car, un cœur habité par l’amour est plus sain que celui qui est possédé par la haine.
Cicéron
A lundi prochain !