AFFICHES DES DEMI-FINALES DU MONDIAL 2026 : Combats de titans

Ça y est. On connaît désormais toutes les affiches des demi-finales de la Coupe du monde 2026. Dans le premier match, les amoureux du ballon rond auront droit à une affiche délicieuse, 100% européenne, avec la France qui croisera le fer contre l’Espagne. Dans l’autre demi-finale, l’Argentine, championne du monde en titre, sera face à l’Angleterre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la hiérarchie a été respectée. En effet, ce sont les quatre meilleures nations dans le classement FIFA (Fédération internationale de football association) qui se retrouvent dans le carré d’as de la compétition. C’est dire si les favoris ont tenu leurs rangs respectifs. Et pour des demi-finales de Coupe du monde, on ne pouvait pas être mieux servi.

La rencontre entre les Français et les Espagnoles ne manque pas de piquant

Ce sont des affiches alléchantes qui offrent, pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond, deux belles oppositions de football. Et à coup sûr, on assistera à de vrais combats de titans. Parce qu’avant tout, c’est une place en finale de Coupe du monde qui est en jeu, le rêve ultime de tout footballeur professionnel. Et au-delà de l’enjeu qui est d’une importance capitale, les deux oppositions auront toutes des saveurs particulières. L’opposition France-Espagne aura des allures de revanche pour les Bleus. Pour cause : ce classique tourne, depuis un moment, à l’avantage de la Roja, championne d’Europe en titre. En effet, les Français restent sur deux défaites consécutives en demi-finale face aux Espagnoles. La première remonte à l’Euro 2024 remportée par l’Espagne ; et la seconde date du 5 juillet 2025, en Ligue des Nations. Les Bleus gardent le souvenir amer de ces deux défaites qui les ont privés de deux titres continentaux. Ils pourraient ainsi perdre une troisième demi-finale d’affilée d’une compétition majeure face à la Roja qui est en passe de devenir leur bête noire sur la scène internationale. Ce serait un énième revers pour Kylian Mbappé qui a, jusque-là, perdu tous ses duels en sélection et en club, face au phénomène Lamine Yamal. C’est dire si ce match est aussi un duel entre deux des meilleurs joueurs du monde. Quant à l’Espagne, qui n’avait plus disputé de demi-finale de Coupe du monde depuis 16 ans, elle ne va pas non plus manquer de motivation. D’autant plus que la première demi-finale lui avait souri et lui avait permis de remporter sa première Coupe du monde en Afrique du Sud. Autant dire que la rencontre entre les Français et les Espagnoles ne manque pas de piquant. L’autre demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre est particulièrement très attendue. Pour cause : ce match survient 40 ans après un duel mythique en quarts de finale du Mondial, au Mexique, entre les deux pays. Cette rencontre qui reste gravée dans les mémoires comme un match de légende, a été marquée par deux buts de feu Diego Maradona, notamment la fameuse «main de Dieu» et son slalom spectaculaire où il a driblé tous les joueurs anglais avant de marquer dans le but vide. Les Anglais qui ont qualifié ce match de vol du siècle et en gardent encore un mauvais souvenir, ont l’occasion en or de prendre leur revanche.

Le Mondial 2026 laisse un goût amer pour de nombreux supporters africains

Y parviendront-ils face à Lionel Messi, considéré comme le digne héritier de Maradona et qui est en train de pulvériser tous les records dans ce Mondial? On attend de voir. Toujours est-il que cette page sombre de l’histoire du football anglais, est une source supplémentaire de motivation pour les Three Lions qui courent derrière leur premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966 remportée à domicile. Quant aux Argentins, ils ont aussi l’occasion de remporter, pour la deuxième fois consécutive, le titre de champion du monde. Ce qui serait inédit. Et à coup sûr, ils voudront aller jusqu’au bout pour offrir une sortie majestueuse à leur capitaine Lionnel Messi qui dispute son dernier Mondial avec l’Albiceleste. Contrairement à l’édition précédente, l’Afrique n’a, cette fois-ci, pas été au rendez-vous des demi-finales. Cela n’étonne guerre au regard du niveau global assez inquiétant affiché par les sélections africaines dans cette compétition. Le Mondial 2026 laisse un goût d’inachevé, voire amer pour de nombreux supporters africains au regard des scénarii catastrophiques dans lesquels la plupart des équipes ont été éliminées. Il faut donc impérativement tirer des leçons de cette édition qui a prouvé que les équipes africaines avaient encore une marge importante de progression, notamment sur les plans mental et tactique. On espère qu’à l’horizon 2030 où l’Afrique est co-organisatrice à travers le Maroc, les sélections africaines franchiront enfin ce cap pour s’imposer au plus haut niveau.

«Le Pays»