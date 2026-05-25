AVIS DE RECRUTEMENT: (15) Assistants Foreurs et (1) Safety Officer
Dans le cadre d’un futur renforcement de ses équipes sur le site minier de SAMBRADO, nous recrutons les postes suivants :
(15) Assistants Foreurs
Le dépôt des dossiers de candidature est gratuit. Aucun paiement, frais ou contrepartie ne sont exigés en échange de l’acceptation ou du traitement des dossiers.
1. Poste : Assistant Foreur
Profil recherché
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Être de nationalité burkinabè.
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Être âgé(e) de 18 à 35 ans.
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Savoir lire et écrire.
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La maîtrise de l’anglais constitue un atout.
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Justifier d’au moins 03 ans d’expérience dans le secteur minier, particulièrement dans les activités de forage.
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Être en bonne condition physique et apte au travail en environnement minier.
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Faire preuve de rigueur, de discipline et d’un bon esprit d’équipe.
Missions principales
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Assister les équipes de forage dans les opérations quotidiennes.
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Participer à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien courant des équipements.
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Appliquer strictement les consignes de sécurité et les procédures du site.
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Maintenir un environnement de travail propre, ordonné et sécurisé.
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Signaler immédiatement toute anomalie, incident ou situation dangereuse.
- Les candidatures sont envoyées par mail : [email protected]
Date limite : [30/06/2026]
Contact : 56596886
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Poste : 01 Safety Officer
Le dépôt des dossiers de candidature est gratuit. Aucun paiement, frais ou contrepartie ne sont exigés en échange de l’acceptation ou du traitement des dossiers.
Profil recherché
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Être de nationalité burkinabè.
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Être âgé(e) de 18 à 40 ans.
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Maîtriser obligatoirement l’anglais.
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Justifier d’au moins 04 ans d’expérience dans le domaine de la santé et sécurité, de préférence en milieu minier ou industriel.
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Avoir une bonne connaissance des normes HSE et des pratiques de prévention des risques.
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Être capable de rédiger des rapports de sécurité et de communiquer efficacement avec les équipes terrain.
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Faire preuve de leadership, de vigilance et de fermeté dans l’application des règles.
Missions principales sans être exhaustives
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Veiller au respect des règles de santé, sécurité et environnement sur le site.
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Réaliser des inspections régulières et identifier les risques.
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Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques de sécurité.
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Participer aux enquêtes d’incidents et au suivi des actions correctives.
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Contrôler l’application des procédures HSE et le port des EPI.
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Assurer le suivi des rapports et des indicateurs sécurité.
3. Dossier de candidature
Le dossier devra comprendre :
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Un curriculum vitae détaillé ;
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Une lettre de motivation ;
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Les copies des diplômes, attestations et certificats pertinents ;
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Une copie de la pièce d’identité ;
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Toute pièce justifiant l’expérience professionnelle.
4. Dépôt des candidatures
Les candidatures sont envoyées par mail : [email protected]
Date limite : [30/06/2026]
Contact : 56596886