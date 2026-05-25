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AVIS DE RECRUTEMENT: (15) Assistants Foreurs et (1) Safety Officer


Dans le cadre d’un futur renforcement de ses équipes sur le site minier de SAMBRADO, nous recrutons les postes suivants :

(15) Assistants Foreurs

Le dépôt des dossiers de candidature est gratuit. Aucun paiement, frais ou contrepartie ne sont exigés en échange de l’acceptation ou du traitement des dossiers.

1. Poste : Assistant Foreur

Profil recherché

  • Être de nationalité burkinabè.

  • Être âgé(e) de 18 à 35 ans.

  • Savoir lire et écrire.

  • La maîtrise de l’anglais constitue un atout.

  • Justifier d’au moins 03 ans d’expérience dans le secteur minier, particulièrement dans les activités de forage.

  • Être en bonne condition physique et apte au travail en environnement minier.

  • Faire preuve de rigueur, de discipline et d’un bon esprit d’équipe.

Missions principales

  • Assister les équipes de forage dans les opérations quotidiennes.

  • Participer à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien courant des équipements.

  • Appliquer strictement les consignes de sécurité et les procédures du site.

  • Maintenir un environnement de travail propre, ordonné et sécurisé.

  • Signaler immédiatement toute anomalie, incident ou situation dangereuse.

  • Les candidatures sont envoyées par mail : [email protected]
    Date limite : [30/06/2026]
    Contact :     56596886

  • Poste : 01 Safety Officer

Le dépôt des dossiers de candidature est gratuit. Aucun paiement, frais ou contrepartie ne sont exigés en échange de l’acceptation ou du traitement des dossiers.

Profil recherché

  • Être de nationalité burkinabè.

  • Être âgé(e) de 18 à 40 ans.

  • Maîtriser obligatoirement l’anglais.

  • Justifier d’au moins 04 ans d’expérience dans le domaine de la santé et sécurité, de préférence en milieu minier ou industriel.

  • Avoir une bonne connaissance des normes HSE et des pratiques de prévention des risques.

  • Être capable de rédiger des rapports de sécurité et de communiquer efficacement avec les équipes terrain.

  • Faire preuve de leadership, de vigilance et de fermeté dans l’application des règles.

Missions principales sans être exhaustives

  • Veiller au respect des règles de santé, sécurité et environnement sur le site.

  • Réaliser des inspections régulières et identifier les risques.

  • Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques de sécurité.

  • Participer aux enquêtes d’incidents et au suivi des actions correctives.

  • Contrôler l’application des procédures HSE et le port des EPI.

  • Assurer le suivi des rapports et des indicateurs sécurité.

3. Dossier de candidature

Le dossier devra comprendre :

  • Un curriculum vitae détaillé ;

  • Une lettre de motivation ;

  • Les copies des diplômes, attestations et certificats pertinents ;

  • Une copie de la pièce d’identité ;

  • Toute pièce justifiant l’expérience professionnelle.

4. Dépôt des candidatures

Les candidatures sont envoyées par mail : [email protected]
Date limite : [30/06/2026]
Contact : 56596886

Avis de recrument


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