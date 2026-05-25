AVIS DE RECRUTEMENT: (15) Assistants Foreurs et (1) Safety Officer

Dans le cadre d’un futur renforcement de ses équipes sur le site minier de SAMBRADO, nous recrutons les postes suivants :

(15) Assistants Foreurs

Le dépôt des dossiers de candidature est gratuit. Aucun paiement, frais ou contrepartie ne sont exigés en échange de l’acceptation ou du traitement des dossiers.

1. Poste : Assistant Foreur

Profil recherché

Être de nationalité burkinabè.

Être âgé(e) de 18 à 35 ans .

Savoir lire et écrire.

La maîtrise de l’anglais constitue un atout.

Justifier d’au moins 03 ans d’expérience dans le secteur minier, particulièrement dans les activités de forage.

Être en bonne condition physique et apte au travail en environnement minier.

Faire preuve de rigueur, de discipline et d’un bon esprit d’équipe.

Missions principales

Assister les équipes de forage dans les opérations quotidiennes.

Participer à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien courant des équipements.

Appliquer strictement les consignes de sécurité et les procédures du site.

Maintenir un environnement de travail propre, ordonné et sécurisé.

Signaler immédiatement toute anomalie, incident ou situation dangereuse.

Les candidatures sont envoyées par mail : [email protected]

Date limite : [30/06/2026]

Contact : 56596886

Poste : 01 Safety Officer

Le dépôt des dossiers de candidature est gratuit. Aucun paiement, frais ou contrepartie ne sont exigés en échange de l’acceptation ou du traitement des dossiers.

Profil recherché

Être de nationalité burkinabè.

Être âgé(e) de 18 à 40 ans .

Maîtriser obligatoirement l’anglais .

Justifier d’au moins 04 ans d’expérience dans le domaine de la santé et sécurité, de préférence en milieu minier ou industriel.

Avoir une bonne connaissance des normes HSE et des pratiques de prévention des risques.

Être capable de rédiger des rapports de sécurité et de communiquer efficacement avec les équipes terrain.

Faire preuve de leadership, de vigilance et de fermeté dans l’application des règles.

Missions principales sans être exhaustives

Veiller au respect des règles de santé, sécurité et environnement sur le site.

Réaliser des inspections régulières et identifier les risques.

Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques de sécurité.

Participer aux enquêtes d’incidents et au suivi des actions correctives.

Contrôler l’application des procédures HSE et le port des EPI.

Assurer le suivi des rapports et des indicateurs sécurité.

3. Dossier de candidature

Le dossier devra comprendre :

Un curriculum vitae détaillé ;

Une lettre de motivation ;

Les copies des diplômes, attestations et certificats pertinents ;

Une copie de la pièce d’identité ;

Toute pièce justifiant l’expérience professionnelle.

4. Dépôt des candidatures

Les candidatures sont envoyées par mail : [email protected]

Date limite : [30/06/2026]

Contact : 56596886

Avis de recrument