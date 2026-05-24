LA CITE SANS VERTU

Il y a des enfants qui, parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas bien travaillé à l’école, se permettent de falsifier leurs bulletins pour tromper la vigilance de leurs parents respectifs. De tels agissements paraissent pour le moins intolérables surtout quand ils émanent de tout-petits que l’on croit innocents. C’est dire s’il y a péril en la demeure, si ceux qui incarnent l’espoir de la Nation, s’adonnent à des vices d’une si grande laideur. A qui la faute ? A la famille et à la société qui, elles-mêmes, sont en perte de valeurs. Car, l’enfant ne devient que ce que l’on a fait de lui : d’où la nécessité d’une profonde introspection.

Cicéron

A lundi prochain !