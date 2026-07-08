LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Retransmission de matchs du Mondial 2026 : merci à la RTB Zénith !

Grâce à la Radiodiffusion- Télévision du Burkina (RTB) Zénith, bien des Burkinabè arrivent à suivre des matchs de la Coupe du monde 2026, qui se jouent actuellement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Toute chose qui mérite d’être relevée et saluée à sa juste valeur surtout quand on sait que cela exige un coût, et pas des moindres. C’est le lieu donc de rendre un hommage appuyé aux autorités pour cet exploit dont se satisfont bien des Burkinabè. Comment ne pas le relever quand on sait que c’est l’une des rares fois qu’une compétition sportive mondiale est retransmise et suivie en direct. Bravo donc aux autorités !

COUP DE GUEULE

Entreposage de produits dangereux dans des cours à usage d’habitation : attention danger !

En dépit des efforts de sensibilisation voire parfois de répression, il s’en trouve des gens qui continuent d’entreposer des produits dangereux dans des cours à usage d’habitation, exposant ainsi la vie des autres. On se rappelle, en effet, le cas récent découvert par la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), à Ouagadougou où était soigneusement stockée dans une cour familiale, une quarantaine de cordons détonnant. Et ce n’est visiblement que la partie visible de l’iceberg ; tant des cas similaires, il y en a, à travers la ville de Ouagadougou et dans bien d’autres à travers le pays. Voyez-vous ? C’est la preuve que certains, dans la recherche du gain, sont prêts à tout ; fût-ce au péril de la vie des autres. C’est tout simplement déplorable !