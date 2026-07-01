LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Démantèlement d’un réseau de trafiquants de mineurs : bravo à la Gendarmerie nationale !

La Gendarmerie nationale a procédé au démantèlement d’un réseau de trafiquants d’enfants vers des sites aurifères étrangers. Convoyés par cars entiers, ces enfants, âgés entre 12 et 15 ans, étaient conduits en Côte d’Ivoire, au Mali et en Guinée où ils servent de force ouvrière sur les sites d’orpaillage. C’est dire s’il y a des gens qui, par tous les moyens, exploitent la vulnérabilité d’autres, en l’occurrence des enfants qui ont besoin de protection. Heureusement que les pandores leur ont mis le grappin dessus, brisant ainsi leur rêve. Bravo donc à la Gendarmerie nationale pour cette opération de salubrité publique qui soulage les parents des victimes !

COUP DE GUEULE

Examens scolaires : haro sur les fraudeurs !

Plusieurs candidats ont été interpellés pour fraude à l’occasion des examens scolaires. Tentant de déjouer la vigilance des examinateurs, ces candidats croyaient pouvoir se tirer d’affaire. Toute chose qu’il faut condamner à tout point de vue. Car, un examen scolaire a pour objectif de récompenser les plus méritants et non pas les « esprits malins » qui usent de la courte échelle. En tout cas, il ne sert à rien d’obtenir un parchemin sans en avoir le niveau. Car, plus tard, cela se ressentira sur le terrain. Haro donc sur les fraudeurs !