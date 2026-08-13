SEMAINE DE POKO : La chute de cheveux : causes et solutions

Chaque matin, elle retrouve des cheveux sur son oreiller, dans sa salle de bain ou sur son peigne. Au début, elle pense qu’il s’agit simplement d’une période passagère. Mais lorsque la chute devient importante, l’inquiétude apparaît. Comme beaucoup de femmes, elle cherche alors une huile, un complément alimentaire ou une recette miracle capable de stopper rapidement le problème. Pourtant, derrière une chute de cheveux peuvent se cacher plusieurs causes qu’il est essentiel de comprendre avant de chercher une solution. Cette semaine, dans notre rubrique semaine de Poko, nous vous donnons les différentes causes de chute de cheveux et des solutions pour l’éviter. Perdre quelques cheveux chaque jour est un phénomène naturel. Le cheveu suit un cycle de vie comprenant une phase de croissance, une phase de repos puis une phase de chute. Une perte quotidienne modérée peut donc faire partie du fonctionnement normal du cuir chevelu. En revanche, lorsque la chute devient excessive, dure dans le temps ou entraîne un éclaircissement visible de la chevelure, il est important d’en rechercher l’origine. Chez les femmes noires, certaines pratiques capillaires peuvent fragiliser progressivement les cheveux. Les tresses trop serrées, les extensions lourdes ou les coiffures qui exercent une tension constante sur les tempes et la ligne frontale, peuvent provoquer une alopécie de traction. Cette forme de chute est liée à une traction répétée sur les follicules du cuir chevelu. Lorsqu’elle est prise tôt, elle peut parfois être améliorée, mais une traction prolongée peut entraîner des dommages permanents au niveau des follicules. Les traitements chimiques répétés, notamment certains défrisages, ainsi que l’utilisation excessive de chaleur peuvent également fragiliser la fibre capillaire. Dans ces situations, il ne s’agit pas toujours d’une chute venant de la racine : le cheveu peut simplement devenir plus fragile et casser plus facilement. Cependant, attribuer toutes les chutes de cheveux aux coiffures, serait une erreur. Le corps peut également envoyer des signaux à travers la chevelure. Une fatigue importante, un stress prolongé, une alimentation insuffisamment équilibrée, certaines carences, des troubles de la thyroïde ou des variations hormonales peuvent influencer le cycle du cheveu. Les professionnels de santé peuvent parfois proposer un bilan adapté, comprenant par exemple des analyses sanguines pour rechercher certaines causes comme un manque de fer ou un trouble thyroïdien, selon les symptômes observés. Une idée reçue très fréquente consiste à penser qu’une huile seule peut faire repousser tous les cheveux perdus. Pourtant, si certaines huiles peuvent améliorer la souplesse du cheveu, limiter la sécheresse et protéger la fibre capillaire, elles ne traitent pas forcément une cause profonde située au niveau du cuir chevelu ou de l’organisme.

Pour mieux préserver ses cheveux, quelques gestes simples peuvent faire la différence :

– éviter les coiffures qui tirent fortement sur le cuir chevelu ;

– alterner les styles de coiffure et laisser des périodes de repos aux cheveux ;

– limiter les traitements chimiques agressifs ;

– réduire l’utilisation excessive de chaleur ;

– manipuler les cheveux avec douceur ;

– adopter une alimentation variée apportant suffisamment de protéines et de nutriments essentiels.

Certains signes doivent encourager à demander un avis professionnel : une chute brutale, l’apparition de zones clairsemées, un élargissement visible de la raie, une diminution importante du volume de la queue de cheval, des douleurs ou des démangeaisons persistantes du cuir chevelu.

Les spécialistes du cheveu rappellent qu’il est essentiel d’identifier la cause avant de multiplier les traitements. Utiliser plusieurs produits sans comprendre l’origine du problème, peut parfois retarder une prise en charge adaptée.

Enfin, perdre ses cheveux peut être une expérience difficile pour de nombreuses femmes, car la chevelure participe à l’image de soi et à la confiance personnelle. Pourtant, la première étape n’est pas de paniquer ni de chercher immédiatement un produit miracle. Il faut apprendre à écouter ses cheveux et comprendre ce qu’ils essaient de signaler.

Car, avant de chercher à faire repousser ses cheveux, il faut d’abord comprendre pourquoi ils tombent.

Source : Fadima ZERBO/KONE

Conseillère en soins de la peau noire et de cheveux

Whatsapp : 70-16-15-50