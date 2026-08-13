logo
mobile-logo
Flash Infos
HomeIl était tempsIL ETAIT TEMPS !

IL ETAIT TEMPS !


Du 28 juillet au 8 août 2026, la Brigade de la Police de l’hygiène publique de la commune de Bobo-Dioulasso a, au cours de contrôles, pris 40 personnes en flagrant délit de fumer dans des endroits où cela est interdit. 65 propriétaires desdits endroits ont aussi été amendés au cours de ces contrôles. Quand on sait que le tabagisme tue plus de 4 700 personnes par an au Burkina, on ne peut que saluer cette action de salubrité publique de la police. En tout cas, il était temps qu’un signal fort soit donné aux fumeurs et propriétaires des lieux où il est déconseillé de fumer.


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]