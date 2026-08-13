IL ETAIT TEMPS !
Du 28 juillet au 8 août 2026, la Brigade de la Police de l’hygiène publique de la commune de Bobo-Dioulasso a, au cours de contrôles, pris 40 personnes en flagrant délit de fumer dans des endroits où cela est interdit. 65 propriétaires desdits endroits ont aussi été amendés au cours de ces contrôles. Quand on sait que le tabagisme tue plus de 4 700 personnes par an au Burkina, on ne peut que saluer cette action de salubrité publique de la police. En tout cas, il était temps qu’un signal fort soit donné aux fumeurs et propriétaires des lieux où il est déconseillé de fumer.