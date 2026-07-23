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IL ETAIT TEMPS !  


Dans une circulaire adressée aux différents Procureurs généraux près les Cours d’appel et Procureurs du Faso près les Tribunaux de grande instance (TGI), le ministre en charge de la Justice demande plus de fermeté en cas de poursuites judiciaires en matière de viol commis sur mineurs. Il souhaite, entre autres, que soit mis fin au recours à la médiation et au prononcé de la peine du Travail d’intérêt général (TGI) devant les juridictions de jugement dans des cas de procédures liées à cette infraction. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps !


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