IL ETAIT TEMPS !
Plus d’un millier de personnes vulnérables ont été retirées de la rue grâce aux efforts conjugués du ministère de la Famille et de la solidarité et la brigade Laabal. Ces personnes retirées de la rue ont été orientées vers des structures compétentes afin de bénéficier d’une prise en charge sociale adaptée. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une démarche salutaire; tant elle rappelle l’engagement de l’Etat en faveur des personnes vulnérables, notamment les enfants. Il était temps !