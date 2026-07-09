IL ETAIT TEMPS !
C’est une mesure qui vaut son pesant d’or. En effet, le ministère de la Santé interdit désormais aux établissements sanitaires, de refouler des patients sans évaluation clinique préalable. Autrement dit, la saturation des services ou l’indisponibilité de lits ne peuvent plus justifier le transfert systématique d’un patient vers un autre centre de santé. Si nécessaire, cela ne pourra se faire qu’après stabilisation du patient. Quand on sait que certains patients sont parfois victimes d’accueils désobligeants, on ne peut que saluer cette mesure prise par les autorités. Il était temps !