SEMAINE DE POKO : Des astuces pour mettre en place de bonnes habitudes numériques à la maison (1/2)

Elever des enfants à l’ère du numérique est une tâche ardue. Il est parfois difficile de suivre le rythme des technologies émergentes et d’évaluer correctement les risques et les avantages qu’elles comportent. Voici les conseils d’une spécialiste pour vivre les technologies en famille en toute sérénité.

Echangez régulièrement sur les technologies présentes dans la vie de votre famille

Posez des questions à vos enfants sur leurs appareils, comme vous le feriez pour n’importe quelle autre de leurs activités. Demandez-leur quels aspects des technologies leur plaisent et ceux qu’ils n’aiment pas. A quelle fréquence ils y ont recours et ce qui fonctionne bien pour eux.

Discutez des risques liés à l’utilisation des technologies. Parlez à vos enfants, en toute franchise, de vos inquiétudes éventuelles, concernant par exemple, le fait que les appareils puissent perturber d’autres activités, les contenus qu’ils sont susceptibles de rencontrer sur Internet ou ce qu’ils pourraient faire en ligne.

Il est important de dire explicitement à vos enfants (et de le leur répéter souvent !) que vous voulez qu’ils s’adressent à vous s’ils rencontrent des difficultés en ligne. Dites-leur, par exemple, : « Parfois, il est vraiment difficile de savoir comment réagir dans certaines circonstances sur Internet. Il se peut que tu sois confronté(e) à des situations déconcertantes ou perturbantes. Si tu te trouves un jour dans ce cas, je veux que tu viennes m’en parler afin que nous trouvions une solution ensemble ».

Réfléchissez aussi à la réaction à adopter si vos enfants se tournent vers vous en cas de problème. En tant que parent, entendre nos enfants raconter leur expérience sur Internet, peut surprendre, voire faire peur. Il est alors tentant de vouloir intervenir d’emblée en leur expliquant l’erreur qu’ils ont commise ou de leur confisquer leur appareil à des fins de sécurité. Toutefois, dans ce type de situation, il est important, dans un premier temps, de les remercier de vous en avoir parlé. Ainsi, il y a plus de chances que vos enfants continuent de venir vous voir les prochaines fois qu’ils rencontreront une difficulté en ligne.

Ne passez pas à côté d’éventuels problèmes sous-jacents. Il ne faut pas tenir les technologies pour responsables de tous les maux de nos enfants. Parfois, d’autres problèmes se manifestent à travers la manière dont les enfants utilisent leurs appareils. Ainsi, si votre adolescent(e) passe trop de temps à alimenter son profil sur les médias sociaux, il peut être judicieux de lui demander ce qui se passe réellement. Il se peut qu’il ou elle soit préoccupé(e) par le regard des autres, ou souffre d’un manque d’assurance à l’école ou avec ses pairs.

Fixez des limites adaptées à votre famille.

Instaurez des règles portant sur ce qui est « autorisé» et « non autorisé ». Les règles concernant ce qui est « autorisé » définissent ce que votre enfant a le droit de faire et le comportement que vous voulez qu’il adopte sur Internet. Expliquez ce que signifie être un bon citoyen numérique et à quoi ressemble une « bonne » utilisation des technologies dans votre foyer. A l’inverse, les règles relatives à ce qui est « non autorisé », concernent ce qu’il ne doit pas faire (comme harceler les autres) ou ce qui peut être dangereux sur Internet (par exemple, divulguer des informations personnelles en ligne).

Prévenez votre enfant qu’il arrive de faire des erreurs, et que ce n’est pas grave quand on apprend encore et qu’on s’exerce à être un citoyen numérique respectueux. Dans certaines familles, il peut être utile de préciser à votre enfant qu’il n’aura pas « d’ennuis » s’il vient vous parler d’une quelconque difficulté qu’il rencontre et s’il est honnête avec vous.

Mettez en place des zones sans technologie. Instaurez, par exemple, des moments de la journée ou des pièces de la maison où les technologies ne sont pas autorisées. Vous pouvez aussi décider d’un endroit où déposer vos appareils pendant ces temps « sans technologie ». Une autre bonne habitude à prendre consiste à s’assurer que les appareils numériques restent en dehors des chambres le soir après une certaine heure, car ces derniers peuvent nuire au sommeil.

Source : UNICEF

Rassemblé par Colette DRABO