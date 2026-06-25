SECHERESSE VAGINALE : Ce qu’il faut faire pour apaiser ses parties intimes (1/1)

La sécheresse vaginale, également connue sous le nom de sécheresse intime, est un problème fréquent pouvant toucher les femmes de tous âges. Elle se caractérise par une sensation d’inconfort et de sécheresse au niveau du vagin et de la vulve. Elle peut être due à un déséquilibre de la flore vaginale. Il s’agit d’un écosystème de diverses bactéries favorisant, entre autres, la lubrification du vagin lorsque cela est nécessaire. Pouvant entraîner des démangeaisons, des irritations et même des douleurs lors des rapports sexuels, la sécheresse vaginale affecte considérablement la qualité de vie et les relations intimes. Quelles en sont les causes ? Comment la prévenir ? Quels sont les traitements possibles ? Nos conseils afin de préserver votre confort intime.

Quels sont les symptômes ?

Savoir reconnaître un manque d’humidité vaginale est essentiel pour prendre les mesures appropriées afin de remédier à la situation. Les symptômes de la sécheresse vaginale peuvent varier d’une femme à l’autre, mais certains signes communs peuvent vous mettre la puce à l’oreille. Les éléments à surveiller sont les sensations physiques désagréables. Parmi elles, on retrouve une sensation de sécheresse et d’inconfort dans la région vaginale, des démangeaisons et des irritations vulvaires. Ce symptôme peut devenir particulièrement gênant et rendre les activités quotidiennes désagréables. Des douleurs lors des rapports sexuels que l’on nomme dyspareunie. Cette douleur peut avoir un impact significatif sur la vie sexuelle et émotionnelle d’une femme, entraînant parfois une appréhension face aux rapports intimes. Si vous ressentez l’un de ces symptômes, sachez que des solutions existent pour améliorer votre bien-être intime. Une consultation médicale permet d’identifier la cause de ce dérèglement afin de trouver le traitement adapté à votre situation.

Quelles sont les causes provoquant une sécheresse vaginale ?

-Ménopause et dérèglement hormonal : parmi les hormones naturellement produites par le corps humain, l’œstrogène est responsable du maintien de la lubrification vaginale. Durant la ménopause, il est fréquent de constater une diminution du taux d’œstrogènes. Selon une étude réalisée sur un échantillon de femmes ménopausées, la sécheresse vaginale est un symptôme revenant dans 70% des cas. De même, les dérèglements hormonaux vécus par les femmes enceintes, peuvent également provoquer une sécheresse vaginale temporaire. Si vous souffrez de sécheresse vaginale pendant la grossesse, rassurez-vous, il existe des solutions spécifiquement conçues pour cette période particulière de la vie. La période qui suit l’accouchement, appelée période post-partum, peut impliquer des effets tels qu’une sécheresse vaginale. Lorsque cela se produit, c’est dû à un déséquilibre de la flore vaginale. Par ailleurs, la contraception hormonale qui fonctionne par remplacement des œstrogènes et de la progestérone par des substituts synthétiques, peut, chez certaines femmes provoquer une sécheresse des parties intimes. Une infection vaginale : parmi les maladies fréquentes touchant les parties intimes, on retrouve la mycose. Cette infection fongique, généralement due au champignon Candida Albicans, provoque divers symptômes. Parmi eux, on retrouve une sécheresse vulvaire et vaginale. En revanche, en cas de saignement lors de la miction, il s’agit d’une infection urinaire autre. A noter : durant la ménopause, en raison de la chute hormonale, les infections urinaires telles que la cystite peuvent être plus fréquentes, tout comme la sécheresse vaginale.Une maladie chronique : certaines maladies auto-immunes comme le syndrome de Sjögren peuvent engendrer une sécheresse vaginale. Peu fréquente, cette pathologie engendre une inflammation des glandes exocrines de la vulve et du vagin. Ces dernières sont responsables de la production des substances liquides. De ce fait, l’un des symptômes est le dessèchement des parties intimes. Une hygiène intime inadéquate : certaines pratiques liées à l’hygiène intime, peuvent altérer l’équilibre de la flore vaginale. Ce déséquilibre peut engendrer un assèchement vulvaire et vaginal.

Parmi ces habitudes on retrouve :

Les douches vaginales

L’utilisation de produits nettoyants agressifs. Il est important de garder en tête que le vagin possède un système auto-nettoyant. Seul l’extérieur des organes génitaux est à rincer délicatement. Par ailleurs, l’hygiène de vie dans sa globalité, impacte l’équilibre de la flore vaginale. Par exemple, une consommation excessive et répétée d’alcool peut engendrer une sécheresse vaginale.

La prise de certains médicaments

En dehors des facteurs hormonaux, certains médicaments peuvent également entraîner une sécheresse vaginale en perturbant l’équilibre des hormones. On retrouve notamment : les traitements contre le cancer, les médicaments antihistaminiques, certains antidépresseurs, etc.

Le facteur psychologique

En outre, les facteurs psychologiques et émotionnels peuvent jouer un rôle dans la survenue de la sécheresse vaginale. Un épisode de stress prolongé, de l’anxiété et la dépression peuvent perturber le système hormonal et affecter la lubrification naturelle du vagin…

Source : qare.fr