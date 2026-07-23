SEMAINE DE POKO : Des astuces pour mettre en place de bonnes habitudes numériques à la maison (2/2)

Elever des enfants à l’ère du numérique est une tâche ardue. Il est parfois difficile de suivre le rythme des technologies émergentes et d’évaluer correctement les risques et les avantages qu’elles comportent. Voici la suite des conseils d’une spécialiste pour vivre les technologies en famille, en toute sérénité.

6-Définissez des attentes en matière de contenu. Il est essentiel de vous assurer que le contenu auquel votre enfant a accès sur Internet, est adapté à son âge et à son développement. Imposez aux enfants les plus jeunes et les adolescents, de vous demander la permission avant de télécharger une nouvelle application ou de rejoindre une nouvelle plateforme. Vous pouvez aussi envisager de mettre en place le contrôle parental à votre disposition (limite du temps d’écran, achats intégrés aux applications, filtre de contenu, etc.).

Ayez conscience de la manière dont vos enfants utilisent les appareils.

7- Découvrez les technologies ensemble. Essayez d’utiliser les technologies avec vos enfants, quel que soit leur âge ; par exemple, en visionnant une émission avec eux puis en la commentant. Demandez aux enfants plus âgés de vous montrer ce qu’ils font en ligne : ce qui les intéresse, les applications qu’ils aiment utiliser, etc.

8- Sachez à quel moment vous pouvez lâcher un peu du lest. Dans certains cas, il peut s’avérer judicieux de contrôler ce que votre enfant fait sur son appareil – à condition de l’informer à l’avance de votre intention. Cette surveillance est particulièrement importante pour les jeunes enfants ou pour ceux qui utilisent un nouvel appareil (un téléphone par exemple) pour la première fois. A mesure que les enfants grandissent et qu’ils acquièrent davantage d’expérience avec leurs appareils, vous pourrez néanmoins leur accorder plus d’indépendance, en fonction de leur âge et de leur stade d’utilisation. Toutefois, savoir ce qu’ils font en ligne d’une manière générale, est toujours primordial.

Montrez l’exemple à vos enfants en adoptant de bonnes habitudes

9-Agissez en équipe. En tant que parents, il est essentiel d’avoir conscience de la manière dont nous utilisons nos appareils (et à quelle fréquence). C’est loin d’être facile ! Prendre de bonnes habitudes avec vos enfants et respecter les limites que vous leur fixez, constitue donc une excellente occasion de sortir de la dynamique d’opposition « adulte-enfant » dans laquelle les parents s’enferment si souvent avec leurs enfants, pour œuvrer à créer une dynamique « nous, ensemble face aux défis que représentent les technologies ».

10- Rendez les technologies amusantes ! Les technologies offrent mille et une façons de faciliter le jeu et de s’amuser avec les enfants, par exemple en utilisant une application ou en jouant à un jeu avec eux. Vous pouvez aussi regarder des vidéos pour trouver des idées de jeux ou découvrir de nouveaux loisirs et centres d’intérêts, qu’il s’agisse de cuisine, de sport ou encore de musique.

Source : UNICEF

Rassemblé par Colette DRABO