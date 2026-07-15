LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Plafonnement des prix des œufs : une mesure salutaire !

Dans un communiqué rendu public, le ministère en charge du commerce a fixé le prix des œufs de poules pondeuses, en rappelant aux uns et aux autres que tout contrevenant à ladite disposition s’expose à des risques de sanctions. Quand on sait que le prix du plateau d’œufs était sur le point de passer du simple au double, on ne peut que saluer cette mesure prise par les autorités compétentes, qui soulage ainsi, bien des ménages. Mais quand on sait que certains, dans ce pays-là, n’entendent raison que quand ils y sont contraints, il faudra envisager des opérations de contrôle sur le terrain. Car, le tout n’est pas de prendre une mesure. Il faut veiller à ce qu’elle soit respectée.

COUP DE GUEULE

Importation interdite de pagnes et rouleaux de fils : non à la concurrence déloyale !

Plusieurs pagnes et rouleaux de fils importés ont été saisis par les services de contrôle. Cette action vise à soustraire du marché, des produits textiles importés interdits dont la concurrence fragilise le secteur national. D’où la nécessité de saluer la vigilance des services de contrôle pour cette action de salubrité publique. Il faut traquer les fraudeurs jusque dans leurs derniers retranchements et ne leur donner aucun répit. C’est à ce prix que l’on pourra espérer assurer un marché du textile transparent et équitable. Non à la concurrence déloyale !