LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lutte contre la fraude et les produits avariés : merci aux structures remarquables !

Elles mènent un travail remarquable sur le terrain en matière de lutte contre la fraude et la vente de produits impropres à la consommation. Les structures de contrôle, puisque c’est d’elles qu’il s’agit, veillent toujours au grain pour ne pas dire qu’elles sont constamment sur la brèche. Grâce à elles, bien des produits fraudés, prohibés ou avariés sont saisis et ce, au grand bonheur des consommateurs. Face donc à l’attitude de certains commerçants véreux qui ne sont rien que des criminels, il y a lieu d’inviter les uns et les autres à plus de prudence, et surtout à ne pas hésiter à dénoncer tout acte suspect auprès des services compétents. C’est à ce prix que nous pourrons minimiser la fraude sous toutes ses formes.

COUP DE GUEULE

Collision entre deux camions à Bobo : la prudence est bonne conseillère

Une collision entre deux camions à Bobo a laissé deux cadavres sur le carreau, sans compter de nombreux blessés. En attendant de connaître les circonstances exactes de ce drame, force est de relever que l’imprudence caractérise bien des conducteurs en circulation. D’où la nécessité d’inviter les uns et les autres à plus de responsabilité. Car, il faut le dire, il ne sert à rien de prendre des risques inconsidérés en exposant sa vie et celle des autres.