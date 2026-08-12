LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Vidéoverbalisation : une initiative salutaire

Face à l’incivisme grandissant dans la circulation avec son corolaire d’accidents parfois mortels, sur les voies de la capitale, les autorités ont mis en action, depuis le 1er août dernier, la vidéoverbalisation. Quatre infractions majeures au Code de la route que sont l’excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, la communication ou la manipulation du téléphone au volant et le non-respect des feux tricolores, sont particulièrement visées. Quand on sait que ces quatre infractions constituent les principales causes d’accidents de la circulation à Ouagadougou, on ne peut que saluer l’initiative des autorités. Ce d’autant que cela contribuera non seulement à renflouer les caisses de l’Etat, mais surtout à réduire le nombre d’accidents et par ricochet, le nombre de blessés et de morts liés aux accidents de la circulation.

COUP DE GUEULE

Haro sur les arnaqueurs !

Pour se remplir les poches, des individus ont mis en place un produit dénommé « PMU Flash », faisant ainsi croire qu’il s’agit d’un produit de la LONAB. Or, il n’en est rien. Car, la Nationale des jeux du hasard dit n’être ni à l’origine, ni partenaire de ce produit. C’est dire s’il ne s’agit ni plus, ni moins que d’une arnaque. Non seulement ces individus commettent une grave infraction en utilisant le nom de la LONAB, mais bien plus grave, ils spolient ainsi des parieurs. Vivement que ces arnaqueurs soient retrouvés et châtiés à la hauteur de leur forfait. En attendant, haro sur ces arnaqueurs !