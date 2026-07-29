LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Retrait de produits périmés du circuit : bravo à ce commerçant de Dédougou !

Le fait est si rare pour être souligné. En effet, un commerçant résidant à Dédougou, a créé la surprise là où on l’attendait le moins. Il a décidé de retirer du circuit, des produits avariés qu’il a pris le soin, dit-on, de remettre aux services compétents. Toute chose qui mérite d’être relevée et saluée. Car, ç’aurait été d’autres commerçants qu’ils auraient agi autrement, surtout que les produits en question s’évaluent à plus d’un million de F CFA. En tout cas, on espère que les uns et les autres en prendront de la graine.

COUP DE GUEULE

Vente d’œufs : haro sur les arnaqueurs !

Depuis que les autorités ont fixé les prix des œufs, on constate une forme d’arnaque qui ne dit pas son nom. En effet, certains vendeurs procèdent à des substitutions en introduisant des œufs de mauvaise qualité. Si fait que vous payez un plateau, vous pouvez vous retrouver avec une dizaine d’œufs non comestibles. Voyez-vous ? Si ce n’est pas de l’arnaque, cela y ressemble fort. Les services de contrôle sont interpellés.