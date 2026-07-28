EQUIPE DE FRANCE : Un test grandeur nature pour Zinédine Zidane

Le rêve est devenu réalité. Zinédine Zidane a été nommé à la tête de l’équipe de France, le 28 juillet dernier. C’est un secret de Polichinelle ; tant l’ex-meneur de jeu et capitaine des Bleus était le grandissime favori pour succéder à Didier Deschamp au poste de sélectionneur national. Figure légendaire de cette sélection qu’il a fait rayonner sur la scène mondiale par sa magie, «Zizou» a su attendre son heure. Après avoir fait ses preuves au Real Madrid où il a signé un incroyable triplé en Ligue des champions (2016, 2017, 2018), les propositions pleuvaient sur sa table. Mais lui, n’avait d’yeux que pour les Bleus. Ainsi, il a décliné toutes les offres et est resté sans entraîner pendant cinq bonnes années. «L’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire», a-t-il confirmé juste après l’officialisation de sa nomination à la tête des Tricolores. Si l’arrivée de Zinédine Zidane suscite beaucoup d’enthousiasme au sein des supporters des Bleus, la tâche ne s’annonce pas pour autant simple pour le champion du monde 98. Il aura, sur ses épaules, le lourd héritage laissé par un autre champion du monde 98. En effet, après 14 ans passés à la tête des Bleus, Didier Deschamp a laissé une empreinte indélébile. Il a remporté la Coupe du monde en 2018 et la Ligue des Nations décrochée en 2021.

Si l’arrivée de Zinédine Zidane suscite beaucoup d’enthousiasme au sein des supporters des Bleus, la tâche ne s’annonce pas pour autant simple pour le champion du monde 98

Et ce n’est pas tout. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a, toutes ces années durant, bâti une équipe solide qui a toujours été parmi les meilleures au monde. Et même s’il n’est pas allé au bout de son rêve en remportant son deuxième trophée en 2022, il a tout de même réalisé l’exploit de conduire les Bleus à deux finales de Coupe du monde d’affilée. C’est donc une longue et riche page de l’histoire de la sélection tricolore qui se ferme avec le départ de «DD». Cela dit, avec «Zizou», c’est une nouvelle page qui s’ouvre, pleine d’espoir. En effet, le technicien de 54 ans dispose de quelques atouts qu’il va sans doute mettre à profit. Il a déjà montré toutes ses qualités de fin manager au Real Madrid après avoir géré des stars à la trempe de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale ou encore Sergi Ramos. Cette expérience devrait lui être profitable avec les Bleus. Sans oublier que l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus, en plus de son statut de légende des Bleus, est l’une des personnalités préférées des Français. Et même s’il en est à sa toute première expérience de diriger une sélection nationale, le ballon d’or 98 a l’avantage d’hériter d’une équipe pleine de talents, dont le jeu a séduit au Mondial 2026, avec un trio offensif de feu (Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé-Michael Olise). Réussira-t-il à trouver la bonne formule pour continuer à faire gagner l’équipe de France ? On attend de voir. Toujours est-il que Zinédine Zidane étrennera ses nouveaux galons dès la rentrée avec la Ligue des nations, pour un premier match en Turquie le 25 septembre.

S.C