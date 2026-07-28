PLUS JAMAIS ÇA !
La scène se déroule à Fada N’Gourma dans la région du Goulmou. En effet, deux policiers installent un poste de contrôle routier et ce, sans mandat préalable de leur hiérarchie, aux fins de rançonner les populations. Cela paraît pour le moins invraisemblable. Et pourtant, c’est une triste réalité. Comment des policiers, délégataires du sceau de l’Etat, peuvent-ils se permettre de tels dérapages de nature à ternir l’image de toute la corporation ? C’est tout simplement inadmissible. Plus jamais ça !